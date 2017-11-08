Легендарный пражский фуникулер заменят лифтом

Обожаемый туристами красный фуникулер в пражском районе Смихов демонтируют после 22 лет работы. В ближайшие месяцы его место займет новый современный лифт.

Фото: NH Prague City

Легендарная красная кабина фуникулера, соединяющая здания отеля NH Prague City в пражском районе Смихов, в последние годы стала любимым местом туристов, которым надоели популярные достопримечательности. К сожалению, фуникулер, объединявший нижнее и верхнее здания отеля, уже разваливается. Он проработал больше 22 лет и осуществил больше 4 млн поездок. Теперь его заменят современным лифтом.

«Работы по замене фуникулера на лифт начнутся в январе. Новый лифт начнет работать через два-три месяца», – рассказала администратор отеля Prague City Яна. Ее коллега Зузана добавила, что она не представляет, каким образом фуникулер будут заменять лифтом.

Вид на город, специфическое оформление кабины и возможность бесплатно прокатиться сделали смиховский фуникулер настоящим магнитом для тех, кто ищет необычных ощущений в Праге. Несмотря на то что фуникулер за время своей работы перевез почти 15 млн пассажиров, устанавливали его в первую очередь для гостей и работников отеля.

По словам сотрудников гостиницы, новый лифт тоже будет бесплатным для всех желающих. Это будет роскошный лифт за 1,3 млн евро. Его кабина будет отличаться от предыдущей и по виду, и по способу движения. По площади она будет больше, но ее вместительность не изменится. За один раз лифт сможет поднять до 12 человек. Максимальная скорость останется практически такой же: 2,5 м в секунду.

Источник: Metro.cz