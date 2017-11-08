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Чехия оплатит медицинское страхование студентов старше 26 лет

Чехия оплатит медицинское страхование студентов старше 26 лет

artyommm 83 0
Поправка к закону, которая сделает это возможным, вступит в силу с 1 января 2018 года.
Чехия оплатит медицинское страхование студентов старше 26 лет

Чехия будет оплачивать медицинское страхование студентам старше 26 лет. Кто именно сможет рассчитывать на финансовую поддержку государства?

Согласно чешскому законодательству в настоящее время, государство оплачивает страховку детям, которые посещают учреждения образования, и студентам до 26 лет, которые получают будущую профессию или не могут учиться или работать по состоянию здоровья. 

Многие студенты продолжают обучение и после 26 лет. Если у них нет работы и они не осуществляют предпринимательскую деятельность, то они должны регистрироваться в страховой компании как лица без облагаемых налогом доходов. В таком случае они должны вносить минимальный платеж за медицинскую страховку. Сейчас он составляет 1 485 крон, с 2018 года будет 1 647 крон.

Так как период обучения в базовой школе увеличился с 8 до 9 лет, а в большинстве вузов обучение занимает уже не 4, а 5 лет (3 + 2), и студенты пользуются возможностью ездить на стажировки за рубеж, они не успевают окончить обучение до 26 лет. Среди «возрастных» студентов также много докторантов. Даже если они бы и успевали вовремя проходить все этапы обучения, до 26 лет невозможно получить докторскую степень. Сделать это можно не раньше, чем в 27-28 лет.

Министерство образования искало возможность, как облегчить ситуацию. Теперь неработающие и не занимающиеся предпринимательством студенты не будут терять право на погашение государством медицинского страхования. 

В соответствии с поправкой к закону о государственной социальной поддержке № 200/2017 Сб., с 1 января 2018 года вводится новая категория страхуемых государством лиц. Речь идет о гражданах старше 26 лет, которые впервые учатся в докторантуре в чешском вузе на дневном отделении. При этом они не должны работать (есть нюансы) или являться предпринимателями. О своем обучении в докторантуре студенты должны лично уведомить страховую компанию. 

Студент докторантуры при этом все-таки может немного подзаработать и не лишиться права на поддержку государства. Допускается ежемесячный доход до 2 499 крон по договору о проведении работ или 10 000 крон по трудовому договору. 

Источник: podnikatel.cz

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студенты страхование законы
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