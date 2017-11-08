Чехия оплатит медицинское страхование студентов старше 26 лет

Поправка к закону, которая сделает это возможным, вступит в силу с 1 января 2018 года.

Чехия будет оплачивать медицинское страхование студентам старше 26 лет. Кто именно сможет рассчитывать на финансовую поддержку государства?

Согласно чешскому законодательству в настоящее время, государство оплачивает страховку детям, которые посещают учреждения образования, и студентам до 26 лет, которые получают будущую профессию или не могут учиться или работать по состоянию здоровья.

Многие студенты продолжают обучение и после 26 лет. Если у них нет работы и они не осуществляют предпринимательскую деятельность, то они должны регистрироваться в страховой компании как лица без облагаемых налогом доходов. В таком случае они должны вносить минимальный платеж за медицинскую страховку. Сейчас он составляет 1 485 крон, с 2018 года будет 1 647 крон.

Так как период обучения в базовой школе увеличился с 8 до 9 лет, а в большинстве вузов обучение занимает уже не 4, а 5 лет (3 + 2), и студенты пользуются возможностью ездить на стажировки за рубеж, они не успевают окончить обучение до 26 лет. Среди «возрастных» студентов также много докторантов. Даже если они бы и успевали вовремя проходить все этапы обучения, до 26 лет невозможно получить докторскую степень. Сделать это можно не раньше, чем в 27-28 лет.

Министерство образования искало возможность, как облегчить ситуацию. Теперь неработающие и не занимающиеся предпринимательством студенты не будут терять право на погашение государством медицинского страхования.

В соответствии с поправкой к закону о государственной социальной поддержке № 200/2017 Сб., с 1 января 2018 года вводится новая категория страхуемых государством лиц. Речь идет о гражданах старше 26 лет, которые впервые учатся в докторантуре в чешском вузе на дневном отделении. При этом они не должны работать (есть нюансы) или являться предпринимателями. О своем обучении в докторантуре студенты должны лично уведомить страховую компанию.

Студент докторантуры при этом все-таки может немного подзаработать и не лишиться права на поддержку государства. Допускается ежемесячный доход до 2 499 крон по договору о проведении работ или 10 000 крон по трудовому договору.

Источник: podnikatel.cz