За загрузку фильмов в интернет чеху грозит пять лет тюрьмы

Всего мужчина загрузил в интернет более 100 000 фильмов.

Чех закачал 100 000 фильмов в интернет, теперь ему грозит пять лет тюрьмы. Криминальная полиция Оломоуца обвиняет мужчину в том, что он в течение нескольких лет создавал большую коллекцию фильмов, а затем выкладывал ее в интерне. Ущерб, который был причинен в результате нарушения авторских прав, оценивается почти в 2 млн крон.

Как сообщает полиция, 60-летний житель Оломоуца начал выкладывать фильмы в свободный доступ в интернет с 2010 года. Подобную деятельность он продолжал до февраля текущего года.

Мужчина закачивал фильмы на файловые хранилища в сети (всего более 104 000 файлов). При этом с некоторыми сервисами у него был заключен договор на получение прибыли от загруженного контента. Таким образом, с 2012 года он получал вознаграждения, общая сумма которых достигает почти 60 000 крон.

Криминалисты занимались этим делом почти год. Чех нанес ущерб 15 субъектам в размере более 1,76 млн крон. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: idnes.cz