Видео: В Чехии участились случаи публичного онанизма

Полиция разыскивает мужчину, который, по словам свидетелей, мастурбировал в поезде до Либерца. В вагоне находились дети. Некоторые пассажиры сняли хулигана на мобильные телефоны и передали запись полиции. Нарушителя общественного порядка теперь разыскивают. Полиция опубликовала его фото, видео решили не выкладывать в сеть.
Инцидент произошел в пятницу, 22 октября. Молодой человек направлялся в пассажирском поезде с остановки Стара-Пец до Либерца. После 14:00 он неожиданно начал совершать непристойные действия.
Хулиган вышел на центральном вокзале в Либерце. О его действиях полиции сообщила одна из пассажирок. Теперь общественность обращается с просьбой помочь найти нарушителя общественного порядка. Свидетелей просят позвонить по номеру 158.
На прошлой неделе в пражском метро произошел подобный инцидент. Мужчина, на вид в возрасте 30 лет, неожиданно начал мастурбировать перед женщиной. Она сняла его действия на телефон и передала полиции. Напомним, это не первый подобный случай за последнее время.
Источник: idnes.cz