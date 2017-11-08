Видео: В Чехии участились случаи публичного онанизма

Последние два инцидента, получившие общественную огласку, произошли в поезде и метро. Полиция разыскивает хулиганов.

Фото: Policie ČR

Полиция разыскивает мужчину, который, по словам свидетелей, мастурбировал в поезде до Либерца. В вагоне находились дети. Некоторые пассажиры сняли хулигана на мобильные телефоны и передали запись полиции. Нарушителя общественного порядка теперь разыскивают. Полиция опубликовала его фото, видео решили не выкладывать в сеть.

Инцидент произошел в пятницу, 22 октября. Молодой человек направлялся в пассажирском поезде с остановки Стара-Пец до Либерца. После 14:00 он неожиданно начал совершать непристойные действия.

Хулиган вышел на центральном вокзале в Либерце. О его действиях полиции сообщила одна из пассажирок. Теперь общественность обращается с просьбой помочь найти нарушителя общественного порядка. Свидетелей просят позвонить по номеру 158.

На прошлой неделе в пражском метро произошел подобный инцидент. Мужчина, на вид в возрасте 30 лет, неожиданно начал мастурбировать перед женщиной. Она сняла его действия на телефон и передала полиции. Напомним, это не первый подобный случай за последнее время.

Источник: idnes.cz