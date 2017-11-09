České dráhy повышают цены, но взамен предлагают выгодные акции

С 10 декабря в Чехии внесут изменения не только в расписание движения поездов, но и в расчет стоимости билетов.

«Чешские дороги» (České dráhy) поднимают цены на билеты на 2%. Пресс-атташе компании объяснил, что такое повышение цен обусловлено инфляцией. Повысятся и некоторые сборы и комиссии. Но есть и хорошая новость: «Чешские дороги» предложат выгодную цену на годовую перевозку велосипеда (99 крон).

Изменения в ценах на билеты вступят в силу с 10 декабря. В компании говорят, что стоимость стандартного билета без скидки увеличится максимально на одну крону при поездке от 1 до 34 км и на одну-две кроны при поездке на расстояние от 35 до 73 км. При отправлении на расстояние 150 км билет будет обходиться на пять крон дороже.

До 10 декабря пассажиры могут покупать билеты в предварительной продаже на два месяца вперед по старым ценам. Таким образом, даже в начале февраля еще можно будет пользоваться поездами по прежней стоимости.

Компания оставит специальные акции и предложения, в рамках которых цены на одни и те же билеты могут изменяться, например, в зависимости от сезона. Обычно České dráhy предлагают существенные скидки по тем направлениям, где с ними конкурируют другие перевозчики (автобусные или железнодорожные), например, на маршрутах Прага-Острава, Прага-Брно и Прага-Пльзень.

Группы от шести и более пассажиров смогут претендовать на большие скидки, чем раньше. По новым правилам, все пассажиры группы получат скидку 50% со стандартного тарифа проезда. В настоящее время 50%-ая скидка предоставлялась только с третьего пассажира. Чтобы пользоваться преимуществом акции, нужно заполнить специальную форму на сайте – заранее, за 72 ч до поездки (это правило вступило в силу еще два года назад).

Например, группа из шести человек сейчас платит за проезд из Праги до Бенешова 247 крон в общем. А в ближайшем будущем, даже несмотря на повышение цен, за коллективный билет нужно будет заплатить 234 кроны.

Также подешевеют билеты на проезд для детей во время каникул.

Источник: aktualne.cz