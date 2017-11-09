Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода

Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода

Vladislava M 236 0
Молодая чешка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе, не заметив ее из-за снега на лобовом стекле. 8-го ноября суд вынес ей приговор.
Фото: Policie ČR
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода

20-летняя чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и льда и насмерть сбила на пешеходном переходе женщину. Авария произошла утром, 28-го ноября, в Жарошице (Годонин). Из-за снега на стекле водитель не заметила трех человек, переходящих дорогу, и сбила 57-летнюю женщину бампером Шкоды Фелиция. Пострадавшую отвезли в больницу, где она вскоре скончалась от полученных травм.

За непреднамеренное убийство девушке грозило до 6 лет тюрьмы, но в итоге приговор смягчили до условного наказания и выплаты высокой компенсации. Окончательное решение суд принял в среду, 8-го ноября 2017 года.

«Женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля, юридически была признана виновной в убийстве по неосторожности. Ее осудили на три года лишения свободы условно», – сообщил пресс-секретарь суда Петр Мотычка.

Также виновную на четыре года лишили прав. Обе стороны отказались от возможности подать апелляцию.

Суд обязал женщину выплатить компенсацию отцу, супругу и двоим детям погибшей в размере по 500 тысяч крон каждому.

 

Рассказать всем:
Темы
Автомобили Чехия полиция авария
Читайте
по теме 
Водители в Чехии быстро «переобувают» машины в зимнюю резину
31.10.2017 08:24 Общество
Водители в Чехии быстро «переобувают» машины в зимнюю резину
980 0
В Чехии появится первый автодром для машин без водителей
26.10.2017 11:34 Экономика
В Чехии появится первый автодром для машин без водителей
480 0
В центре Праги появился каршеринг с электромобилями
09.10.2017 17:24 Авто
В центре Праги появился каршеринг с электромобилями
1017 0
Машина в чешском городе скатилась в реку, пока водитель любовался фейерверком
29.09.2017 13:47 Общество
Машина в чешском городе скатилась в реку, пока водитель любовался фейерверком
570 0
Последние новости:
09
ноября
Чехия вымирает: Что говорят эксперты
09.11.2017 11:09 Общество
Чехия вымирает: Что говорят эксперты
218 0
Что происходит с турпотоком в Чехию из России
09.11.2017 10:33 Экономика
Что происходит с турпотоком в Чехию из России
338 0
České dráhy повышают цены, но взамен предлагают выгодные акции
09.11.2017 10:20 Общество
České dráhy повышают цены, но взамен предлагают выгодные акции
212 0
08
ноября
Видео: В Чехии участились случаи публичного онанизма
08.11.2017 17:00 Общество
Видео: В Чехии участились случаи публичного онанизма
757 0
За загрузку фильмов в интернет чеху грозит пять лет тюрьмы
08.11.2017 16:40 Общество
За загрузку фильмов в интернет чеху грозит пять лет тюрьмы
812 0
Чехия оплатит медицинское страхование студентов старше 26 лет
08.11.2017 13:25 Общество
Чехия оплатит медицинское страхование студентов старше 26 лет
756 0
Легендарный пражский фуникулер заменят лифтом
08.11.2017 13:11 Общество
Легендарный пражский фуникулер заменят лифтом
927 0
В Россию с президентом Чехии полетит рекордное количество делегатов
08.11.2017 12:59 Политика
В Россию с президентом Чехии полетит рекордное количество делегатов
781 0
В США арестовали хитроумного чеха, скрывавшегося от правосудия 22 года
08.11.2017 11:54 Общество
В США арестовали хитроумного чеха, скрывавшегося от правосудия 22 года
918 0
Безбилетников в Праге будут заранее предупреждать о проверках
08.11.2017 09:51 Экономика
Безбилетников в Праге будут заранее предупреждать о проверках
1806 0


Мобильная версия