Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода

Молодая чешка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе, не заметив ее из-за снега на лобовом стекле. 8-го ноября суд вынес ей приговор.

Фото: Policie ČR

20-летняя чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и льда и насмерть сбила на пешеходном переходе женщину. Авария произошла утром, 28-го ноября, в Жарошице (Годонин). Из-за снега на стекле водитель не заметила трех человек, переходящих дорогу, и сбила 57-летнюю женщину бампером Шкоды Фелиция. Пострадавшую отвезли в больницу, где она вскоре скончалась от полученных травм.

За непреднамеренное убийство девушке грозило до 6 лет тюрьмы, но в итоге приговор смягчили до условного наказания и выплаты высокой компенсации. Окончательное решение суд принял в среду, 8-го ноября 2017 года.

«Женщина, которая находилась за рулем легкового автомобиля, юридически была признана виновной в убийстве по неосторожности. Ее осудили на три года лишения свободы условно», – сообщил пресс-секретарь суда Петр Мотычка.

Также виновную на четыре года лишили прав. Обе стороны отказались от возможности подать апелляцию.

Суд обязал женщину выплатить компенсацию отцу, супругу и двоим детям погибшей в размере по 500 тысяч крон каждому.