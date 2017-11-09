Чехия вымирает: Что говорят эксперты

С каждым годом в Чехии становится меньше молодых людей. Жители старше 65 лет составляют самую многочисленную группу населения. Эксперты считают, что ситуацию нужно исправлять с помощью мигрантов.

Молодых людей в Чехии с каждым годом становится все меньше. За последние 15 лет количество жителей в возрасте до 29 лет упало до 3,3 млн человек. В прошлом году молодые люди составляли 32% от всех жителей Чехии. При этом в 2001 году в Чехии проживало 4 млн молодых людей (39% от всего населения).

Эксперты считают, что в стране необходимо принимать пенсионную реформу, повышать рождаемость и приглашать мигрантов.

«Молодых людей становится меньше во всех краях, самая тревожная ситуация в Карловарском крае», – сообщило Чешское статистическое управление.

Наряду с этим растет число пожилых людей. В месяц государство выплачивает больше 2,3 млн пенсий. На данный момент количество людей старше 65 лет составляет около 1,8 млн. В ближайшие годы они составят треть населения.

Демографическая ситуация в Чехии подтверждает предостережения социологов, которые говорят о том, что без миграции к концу ХХ века в Чехии останется 6 млн жителей.

Источник: Novinky.cz