Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
Чехия вымирает: Что говорят эксперты

Чехия вымирает: Что говорят эксперты

Vladislava M 218 0
С каждым годом в Чехии становится меньше молодых людей. Жители старше 65 лет составляют самую многочисленную группу населения. Эксперты считают, что ситуацию нужно исправлять с помощью мигрантов.
Чехия вымирает: Что говорят эксперты

Молодых людей в Чехии с каждым годом становится все меньше. За последние 15 лет количество жителей в возрасте до 29 лет упало до 3,3 млн человек. В прошлом году молодые люди составляли 32% от всех жителей Чехии. При этом в 2001 году в Чехии проживало 4 млн молодых людей (39% от всего населения).

Эксперты считают, что в стране необходимо принимать пенсионную реформу, повышать рождаемость и приглашать мигрантов.

«Молодых людей становится меньше во всех краях, самая тревожная ситуация в Карловарском крае», – сообщило Чешское статистическое управление.

Наряду с этим растет число пожилых людей. В месяц государство выплачивает больше 2,3 млн пенсий. На данный момент количество людей старше 65 лет составляет около 1,8 млн. В ближайшие годы они составят треть населения.

Демографическая ситуация в Чехии подтверждает предостережения социологов, которые говорят о том, что без миграции к концу ХХ века в Чехии останется 6 млн жителей.

Источник: Novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия население
Читайте
по теме 
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода
09.11.2017 10:40 Общество
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода
236 0
Что происходит с турпотоком в Чехию из России
09.11.2017 10:33 Экономика
Что происходит с турпотоком в Чехию из России
338 0
В США арестовали хитроумного чеха, скрывавшегося от правосудия 22 года
08.11.2017 11:54 Общество
В США арестовали хитроумного чеха, скрывавшегося от правосудия 22 года
918 0
Первому чеху «из пробирки» исполнилось 35 лет
07.11.2017 12:53 Общество
Первому чеху «из пробирки» исполнилось 35 лет
750 0
Последние новости:
09
ноября
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода
09.11.2017 10:40 Общество
Чешка плохо очистила лобовое стекло от снега и насмерть сбила пешехода
236 0
Что происходит с турпотоком в Чехию из России
09.11.2017 10:33 Экономика
Что происходит с турпотоком в Чехию из России
338 0
České dráhy повышают цены, но взамен предлагают выгодные акции
09.11.2017 10:20 Общество
České dráhy повышают цены, но взамен предлагают выгодные акции
212 0
08
ноября
Видео: В Чехии участились случаи публичного онанизма
08.11.2017 17:00 Общество
Видео: В Чехии участились случаи публичного онанизма
757 0
За загрузку фильмов в интернет чеху грозит пять лет тюрьмы
08.11.2017 16:40 Общество
За загрузку фильмов в интернет чеху грозит пять лет тюрьмы
812 0
Чехия оплатит медицинское страхование студентов старше 26 лет
08.11.2017 13:25 Общество
Чехия оплатит медицинское страхование студентов старше 26 лет
756 0
Легендарный пражский фуникулер заменят лифтом
08.11.2017 13:11 Общество
Легендарный пражский фуникулер заменят лифтом
927 0
В Россию с президентом Чехии полетит рекордное количество делегатов
08.11.2017 12:59 Политика
В Россию с президентом Чехии полетит рекордное количество делегатов
781 0
В США арестовали хитроумного чеха, скрывавшегося от правосудия 22 года
08.11.2017 11:54 Общество
В США арестовали хитроумного чеха, скрывавшегося от правосудия 22 года
918 0
Безбилетников в Праге будут заранее предупреждать о проверках
08.11.2017 09:51 Экономика
Безбилетников в Праге будут заранее предупреждать о проверках
1806 0


Мобильная версия