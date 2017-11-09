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В Праге появятся новые зоны платной парковки

В Праге появятся новые зоны платной парковки

artyommm 429 0
Водители будут платить за парковку на самых загруженных участках.
В Праге появятся новые зоны платной парковки

Приблизительно в середине следующего года новые синие зоны должны быть созданы в отдельных местах в районе Прага 4. Изменения коснутся в первую очередь наиболее загруженных участков. Напомним, недавно синие парковочные зоны начали работать в Праге 5, 6 и 8.

В районной администрации говорят, что особенно сложная ситуация в Праге 4 сложилась вдоль линии метро С, возле трамвайных остановок в Нусле и Подоли, а также на соседних с Прагой 2 и 5 улицах, где платные зоны уже работают. 

Нынешняя система зон платной парковки действует на всей территории Праги 1, 2, 3, и 7, а также частично в Праге 16. Собственные зоны администрируют администрации 13, 16 и 22. 

С прошлого года в новом режиме платные парковки работают в Праге 5, 6 и 8, где водители больше не должны класть под лобовое стекло парковочные талоны. Теперь они регистрируют номер для парковки в администрации. Оплату стоянки проверяют специальные автомобили, оборудованные камерами.

Источник: lidovky.cz 

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Темы
парковка Прага
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