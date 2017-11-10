Раскрыт секрет непонятных надписей на рекламных щитах в Чехии

Надписи на билбордах на непонятных языках начали появляться в Праге, Брно и Остраве в начале ноября.

Стало известно, что значили непонятные рукописные надписи на билбордах в Чехии. Это были слова благодарности от иностранцев, адресованные чехам. Некоммерческая организация Člověk v tísni ("Человек в беде") выбрала такую стратегию пиар-кампании, чтобы привлечь больше внимания общественности. Рекламные щиты были предоставлены бесплатно.

В начале ноября в Праге, Остраве и Брно начали появляться билборды с рукописными надписями на иностранных языках на белом фоне. Прочитать их было практически невозможно, так как использовались арабский, персидский, украинский и бирманский языки, с графическими знаками которых чехи не знакомы.

Позже удалось выяснить, что на всех щитах было написано одно и то же: «Спасибо, чехи». В рамках кампании также был запущен сайт cesidekujeme.cz.

Источник: idnes.cz