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Полиция накажет ненавистников детей иностранцев в Чехии

Полиция накажет ненавистников детей иностранцев в Чехии

artyommm 283 0
Поведение людей в соцсетях осудил министр образования ЧР.
Полиция накажет ненавистников детей иностранцев в Чехии

Полиция Теплице занялась расследованием дела о ненависти к школьникам в Теплице. Речь идет об угрозах и оскорбительных комментариях в отношении детей иностранцев, которые пошли в первый класс начальной школы в чешском городе. Агрессивная реакция чехов на обучение маленьких иностранцев в Чехии расстроила даже министра образования Станислава Штеха.

Фотография, на которой были запечатлены ученики первого класса вместе с учительницами, вызвала массу расистских высказываний в соцсетях. Например, один из пользователей Facebook написал: «Класс полон террористов, туда бы бросить гранату».

Теперь полиция проверяет этот и другие комментарии. О конкретных мероприятиях в рамках расследования полицейские сообщать пока не могут. Руководство школы напугано, охрана учреждения образования усилена. 

Министр образования Чехии подчеркнул:

«Я надеюсь на здравый рассудок и понимание со стороны большей части общества, что нападения на маленьких детей и учреждения образования являются проявлением неимоверного безумия, к которому мы не можем относиться спокойно».

Источник: novinky.cz 

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Темы
дети иностранцы полиция Чехия
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