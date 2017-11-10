Полиция накажет ненавистников детей иностранцев в Чехии

Поведение людей в соцсетях осудил министр образования ЧР.

Полиция Теплице занялась расследованием дела о ненависти к школьникам в Теплице. Речь идет об угрозах и оскорбительных комментариях в отношении детей иностранцев, которые пошли в первый класс начальной школы в чешском городе. Агрессивная реакция чехов на обучение маленьких иностранцев в Чехии расстроила даже министра образования Станислава Штеха.

Фотография, на которой были запечатлены ученики первого класса вместе с учительницами, вызвала массу расистских высказываний в соцсетях. Например, один из пользователей Facebook написал: «Класс полон террористов, туда бы бросить гранату».

Теперь полиция проверяет этот и другие комментарии. О конкретных мероприятиях в рамках расследования полицейские сообщать пока не могут. Руководство школы напугано, охрана учреждения образования усилена.

Министр образования Чехии подчеркнул:



«Я надеюсь на здравый рассудок и понимание со стороны большей части общества, что нападения на маленьких детей и учреждения образования являются проявлением неимоверного безумия, к которому мы не можем относиться спокойно».

Источник: novinky.cz