Со следующего года в Праге следует быть особенно осторожными с алкоголем

С января в центре Праги будет полностью запрещено распитие алкоголя. Штрафовать будут даже тех, кто стоит со спиртным в руках перед баром.

С начала 2018 года на территории Пражской исторической зоны начнет действовать абсолютный запрет на распитие алкогольных напитков. Ранее он распространялся только на определенные места.

К новому закону должны будут подготовиться в первую очередь заведения. За распитие алкоголя перед рестораном или баром посетителям может грозить штраф до 10 000 крон. И неважно, пил на самом деле человек или нет. Решающим будет только наличие спиртного в его руках. При заведениях употреблять алкоголь можно будет только на их уличных террасах.

В настоящее время в Праге запрещено пить спиртное на всех площадях. Запрет также распространяется на городские парки и большую часть улиц в центре. Ранее мы писали о том, что магистрат повысит штрафы за распитие алкоголя в общественных местах.

Источник: metro.cz