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В Брно планируют построить метро

В Брно планируют построить метро

Vladislava M 331 0
План строительства метро в Брно уже готов: оно будет включать в себя 15 станций.
В Брно планируют построить метро

В ближайшие годы во втором крупнейшем городе Чехии, Брно, планируют построить метро. План уже содержит не только готовое исследование строительства, но и расписание поездов.

В состав метро планируют включить 15 станций, из которых 7 будут подземными. Метро должно объединить не только окраины города, но и районы Тишнов и Славков, между которыми поезда будут ездить с получасовым интервалом. Наличие метро сократит брненцам из отдаленных районов время в пути вдвое.

Политики хотят убедить государство, чтобы проект включили в вердикт о положении нового железнодорожного вокзала в Брно, о котором уже долгое время ведутся споры. Об этом сообщило издание MF Dnes.

По словам политиков, строительство метро связано с модернизацией вокзала. Поэтому эти работы нужно координировать между собой.

«Мы требуем, чтобы новое правительство в своем решении сообщило, что строительство метро должно быть продолжением модернизации железнодорожного узла», – сообщил изданию заместитель мэра Брно по транспорту Матей Голлан.

Роль государства в строительстве метро в Брно будет определяющей, так как ни город, ни край не способны самостоятельно финансировать проект.

Источник: lidovky.cz

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Брно метро Чехия строительство
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