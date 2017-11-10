Ученые: Над Европой повисло облако радиации

Французский институт IRSN рассказал о нависшем над Европой радиоактивном облаке. Специалисты не могут точно определить источник его происхождения.

Над Европой повисло радиоактивное облако, – сообщает французский институт ядерной безопасности IRSN. По его данным, выброс радиоактивного загрязнения произошел в конце сентября на территории России или Казахстана. Здоровью населения ничего не угрожает.

По информации института, несколько станций в Европе зафиксировали повышенное содержание изотопа рутения, который образуется исключительно в реакторах. С 3 октября этот изотоп присутствует в атмосфере большинства стран Европы. Тем не менее, его объемы не представляют угрозы для людей, так как для объявления чрезвычайной ситуации доля его содержания должна быть в миллион раз выше.

Французский институт исключает вероятность того, что выброс рутения в атмосферу произошел в результате аварии на реакторе. Специалисты предполагают, что источником могло стать место топливной обработки или больница, где проводится радиотерапия.

Эксперты говорят, что если бы нечто подобное произошло во Франции, то потребовалась бы эвакуация людей в радиусе нескольких километров. Пока институту так и не удалось установить, откуда пришло радиоактивное загрязнение. Но с учетом движения воздушных масс есть подозрения, что их принесло с территории южнее от Урала, с местности между Уралом и Волгой, т.е. из России или Казахстана.

Источник: novinky.cz