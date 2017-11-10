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МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев

МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев

artyommm 1114 0
Теперь иностранцы, которым разрешено пребывание в Чехии сроком более 90 дней, могут записаться на прием онлайн, чтобы не тратить время на звонки и ожидание в живой очереди.
МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев

Министерство внутренних дел Чехии запустило электронную запись на прием. Иностранцам в ЧР больше не нужно будет записываться для посещения отделений МВД по телефону или ожидать в живой очереди. Сервис предварительной записи доступен по адресу https://frs.gov.cz/cs

Как записаться?

Сервис доступен на двух языках: чешском и английском. Пользователю необходимо зарегистрироваться: для этого он вводит свои личные данные, включая номер загранпаспорта. Затем нужно выбрать цель визита и точное время. 

Для предупреждения злоупотребления сервисом введены специальные ограничения. 

Так, за один раз можно произвести не более трех бронирований на ближайшие 60 дней. Бронировать визит можно не позже, чем за 24 ч до его наступления. Отменить бронирование нужно не позднее, чем за двое суток до времени посещения МВД. 

Если пользователь 10 раз отменит бронирование в течение 90 суток, его учетную запись заблокируют на 90 дней. Также предусмотрены штрафные санкции для тех, кто не приходит к назначенному времени. Если нарушить правило три раза в течение 180 дней, ожидает блокировка учетной записи на 180 дней.

Кто может регистрироваться в системе?

Сервис позволяет бронировать время визита в МВД иностранным гражданам, состоящим на учете в Информационной системе по делам иностранцев. К ней относятся иностранцы, которым:

- было разрешено пребывание в Чехии на срок более 90 дней,
- было разрешено временное пребывание члена семьи гражданина ЕС,
- было подтверждение о временном пребывании гражданина ЕС,
- был выдан статус ПМЖ.

Правила сервиса узнать можно здесь 

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Темы
иностранцы Министерство внутренних дел интернет
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