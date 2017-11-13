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Чехи установили рекорд по сбору продуктов для малоимущих

Чехи установили рекорд по сбору продуктов для малоимущих

artyommm 116 0
Всего удалось собрать 387 тонн продуктов, на 70 тонн больше, чем в прошлом году.
Чехи установили рекорд по сбору продуктов для малоимущих

В Чехии в пятый раз прошел ежегодный международный сбор продуктов. В этом году жителям республики удалось собрать рекордные 387 тонн продуктов с длительным сроком хранения. В прошлом году собрано было на 70 тонн меньше. Об этом сообщил один из организаторов платформы «Бизнес обществу» (Byznys pro společnost).

Всего удалось собрать 886 000 порций еды. В канун Рождества их получат одинокие пенсионеры, матери-одиночки и их дети, семьи, испытывающие финансовые сложности, а также беженцы. В прошлом году было на 110 000 порций меньше. В этом году к акции присоединились магазины сетей Tesco, Globus, Penny Market, Kaufland, Albert, Lidl, BILLA, Makro, dm drogerie markt и Rossmann.

Люди дарили консервы, стерилизованные овощи, макаронные изделия, супы быстрого приготовления, детские угощения, конфеты и другие товары. 

И хотя Чехия входит в число стран с наименьшим количеством бедных, за гранью бедности находится один миллион человек (9,7% общей численности населения). Человек оказывается за чертой нищеты, когда его зарплата не дотягивает до 60% медианного дохода в стране. В прошлом году медианная зарплата равнялась 10 691 кроне. 

Источник: novinky.cz

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еда благотворительность рекорд
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