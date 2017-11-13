В Чехии появились два новых мультимиллионера

Получить такой статус чехам удалось благодаря турниру по покеру в чешском Розвадове, который считается крупнейшим мероприятием подобного рода в Европе.

В чешском Розвадове прошел крупнейший в Европе турнир по покеру, в котором участвовали игроки из 70 стран мира. Между собой они разделили сотни миллионов крон. В казино King's Casinо, где проходил турнир, все 160 столов для покера были заняты. Из приграничной деревушки Розвадов, где теперь каждый год проходит до тысячи турниров, превратился в мировой центр покера. Сюда приезжают также и знаменитые гости, например, Борис Бекер или Евгений Кафельников.

В Розвадове завершился международный турнир по покеру, входящий в серию World Series of Poker Europe. Это крупнейшее мероприятие в своей сфере после Лас-Вегаса. Всего в Чехию приехала 31 000 гостей из 68 государств, и это рекорд серии, которая проходит в Европе один раз в два года. Общий банк турнира составил 32 млн евро.

В турнире участвовали не только иностранцы, но и чехи. Мартин Кабргел оказался седьмым в турнире One Drop и выиграл 10 млн крон. Один из 11 золотых браслетов унес Матоуш Скоржепа (вместе с 27 000 евро, или 6,9 млн крон).

Источник: aktualne.cz