Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
В Чехии появились два новых мультимиллионера

В Чехии появились два новых мультимиллионера

artyommm 261 1
Получить такой статус чехам удалось благодаря турниру по покеру в чешском Розвадове, который считается крупнейшим мероприятием подобного рода в Европе.
В Чехии появились два новых мультимиллионера

В чешском Розвадове прошел крупнейший в Европе турнир по покеру, в котором участвовали игроки из 70 стран мира. Между собой они разделили сотни миллионов крон. В казино King's Casinо, где проходил турнир, все 160 столов для покера были заняты. Из приграничной деревушки Розвадов, где теперь каждый год проходит до тысячи турниров, превратился в мировой центр покера. Сюда приезжают также и знаменитые гости, например, Борис Бекер или Евгений Кафельников.

В Розвадове завершился международный турнир по покеру, входящий в серию World Series of Poker Europe. Это крупнейшее мероприятие в своей сфере после Лас-Вегаса. Всего в Чехию приехала 31 000 гостей из 68 государств, и это рекорд серии, которая проходит в Европе один раз в два года. Общий банк турнира составил 32 млн евро. 

В турнире участвовали не только иностранцы, но и чехи. Мартин Кабргел оказался седьмым в турнире One Drop и выиграл 10 млн крон. Один из 11 золотых браслетов унес Матоуш Скоржепа (вместе с 27 000 евро, или 6,9 млн крон). 

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
игры Чехия
Читайте
по теме 
В Праге открылось кафе с сотнями настольных игр
02.10.2017 10:32 Общество
В Праге открылось кафе с сотнями настольных игр
1639 0
Компания-разработчик игры World of Tanks из Беларуси открывает офис в Праге
22.09.2017 11:56 Экономика
Компания-разработчик игры World of Tanks из Беларуси открывает офис в Праге
1945 0
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир
03.08.2017 10:47 Общество
Чешская настольная игра о шпионах покорила мир
1812 0
Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности
25.05.2017 12:45 Общество
Чехи воссоздали советскую игру «Ну, погоди!» в виртуальной реальности
1078 0
Последние новости:
13
ноября
Резидент STAND UP PRAGUE Алишер Нурахметов: «Мы делаем классную тусовку, а не просто вечер юмора»
13.11.2017 11:24 Интервью
Резидент STAND UP PRAGUE Алишер Нурахметов: «Мы делаем классную тусовку, а не просто вечер юмора»
66 0
Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество
13.11.2017 11:13 Общество
Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество
141 0
Чехи установили рекорд по сбору продуктов для малоимущих
13.11.2017 10:17 Общество
Чехи установили рекорд по сбору продуктов для малоимущих
116 0
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
13.11.2017 09:56 Общество
Таксисты в Праге запланировали новую акцию протеста против Uber в ноябре
169 0
10
ноября
В Праге открылся ежегодный фестиваль Сибири
10.11.2017 16:16 Культура
В Праге открылся ежегодный фестиваль Сибири
891 0
МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев
10.11.2017 15:00 Общество
МВД Чехии запустило электронную запись на прием для иностранцев
3552 0
Ученые: Над Европой повисло облако радиации
10.11.2017 14:04 Общество
Ученые: Над Европой повисло облако радиации
1997 0
В Брно планируют построить метро
10.11.2017 11:54 Общество
В Брно планируют построить метро
658 0
Со следующего года в Праге следует быть особенно осторожными с алкоголем
10.11.2017 11:46 Общество
Со следующего года в Праге следует быть особенно осторожными с алкоголем
2238 0
Полиция накажет ненавистников детей иностранцев в Чехии
10.11.2017 08:42 Общество
Полиция накажет ненавистников детей иностранцев в Чехии
1743 0


Мобильная версия