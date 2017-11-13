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Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество

Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество

artyommm 141 0
Прага возглавила рождественский рейтинг американского портала US News Travel.
Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество

Прага снова вошла в список городов, где проходят самые красивые рождественские ярмарки в мире. Чешская столица вместе с Лондоном и Нью-Йорком попала в рейтинг US News Travel. Редакция портала отметила, что нигде, кроме Праги, нельзя попробовать такой глинтвейн и запеченные каштаны. А магическая атмосфера рождественской ярмарки на Староместской площади создает особое настроение.

Первое место в списке самых красивых городов на Рождество заняла Прага. На втором оказалась Вена, за ней следуют Таос (Нью-Мексико), Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Мюнхен, Квебек, Эдинбург и Амстердам. Ранее Прага входила в рейтинги таких изданий, как Lonely Planet, Daily Mail, Express, The Mirror и The Independent.

Первые рождественские ярмарки в центре Праги начнут работать уже в конце ноября. На площади Мира, например, сезон начинается с 20 ноября. Ярмарка на Пражском Граде начинает работать с 26 ноября. На Вацлавской и Староместской площадях ярмарки откроются 2 декабря.

В этом году магистрат потратит 1,8 млн крон на рождественские украшения в столице. 

Источник: denik.cz

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Темы
Рождество Рождественские рынки Рождество в Праге рейтинг
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