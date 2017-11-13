Чешские профсоюзы подозревают иностранцев в распространении инфекций

Сотрудники чешских профсоюзов требуют провести обязательный медосмотр сотрудникам компаний из стран вне ЕС.

Представители профсоюзных организаций Либерецкого края в Чехии требуют провести всеобщий медицинский осмотр зарубежных работников, которые находят работу в чешских компаниях через агентства труда. Профсоюзы и местные работники опасаются того, что иностранцы могут распространять на предприятиях инфекционные заболевания.

Некоторые люди считают это требование неэтичным и обвиняют профсоюзы в ксенофобии. Но сотрудники организаций утверждают, что их опасения подкреплены реальными примерами.

Так, в этом году в либерецкой компании Dens у одного из рабочих обнаружили открытый туберкулез. Мужчина из Словакии работал на производственной линии несколько недель. Хотя его коллеги не заразились, многие сотрудники были напуганы.

Профсоюзы требуют, чтобы фирмы оплачивали дополнительные медицинские обследования своим иностранным сотрудникам, так как в третьих странах, откуда они приезжают, система вакцинации может не дотягивать до европейского уровня.

Областные санврачи также считают, что прибытие работников из разных европейских, а иногда и азиатских стран, может быть представлять риск переноса инфекционных болезней.

«Конечно, риск есть. В этих странах могут быть другие стандарты здравоохранения или профилактики. Но на данный момент мы не считаем это острой проблемой», – прокомментировал Ярослав Гарман из эпидемиологического отделения Областной санстанции в Либерце.

Источник: idnes.cz