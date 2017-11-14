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На выходные в Праге частично закроется метро

На выходные в Праге частично закроется метро

artyommm 188 0
С пятницы по воскресенье (17-19 ноября) не будет работать отрезок на одной из линий пражского метро.
Фото: Фото для иллюстрации
На выходные в Праге частично закроется метро

С пятницы, 17 ноября, по воскресенье, 19 ноября, в Праге не будут ходить поезда на участке метро по линии С, между станциями Muzeum и Kačerov. Пражское транспортное предприятие собирается заменить почти 400 шпал на путях. Пассажиров будет возить автобус под обозначением XC.

Рабочие будут менять деревянные шпалы на бетонные на отрезке от Budějovická до Pražského povstání. Как и ранее, Транспортное предприятие решило воспользоваться большими выходными, когда многие жители уедут из столицы. 

Директор предприятия Ладислав Урбанек пояснил, что по ночам при обычной работе метро рабочие не успевают менять старые шпалы. Два выходных позволят выполнить им все необходимые работы и обеспечить безопасное движение поездов метро на много лет вперед.

Вместо метро в течение двух дней пассажирам придется ездить на автобусах, которые будут выезжать с Главного вокзала. На время ремонта также будут чаще ходить автобусы № 135 и 196. Возле закрытых станций метро будут работать информаторы.

Источник: novinky.cz

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Темы
метро реконструкция Транспортное предприятие Праги Прага
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