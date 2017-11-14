В Астане арестовали группу чехов в купальниках Бората

Шестеро граждан Чехии, несмотря на суровую погоду, захотели сфотографироваться в откровенных купальниках в Астане. Фотосессию сорвала полиция.

Фото: www.yk.kz

10 ноября в Астане произошел необычный инцидент. На стоянке возле ЭКСПО полиция задержала группу мужчин в откровенных купальниках – в точности как у главного героя фильма «Борат». Иностранцы собирались устроить в таком виде фотосессию. Об этом сообщило издание NewTimes.kz и пресс-секретарь ДВД Астаны.

После задержания выяснилось, что все арестованные иностранцы являются гражданами Чехии. По информации полиции, против них возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство». Материалы перенаправили в административный суд, который принял окончательное решение в тот же день.

Каждого гражданина Чехии оштрафовали за фотосъемку в непристойном виде на 10 базовых величин, что составляет примерно 22,5 тысячи тенге (58 евро).

Поступок иностранцев вызвал возмущение у некоторых местных жителей. Они заявили в социальной сети Instagram, что наказание должно было быть строже. Другие пользователи нашли ситуацию забавной и поддержали иностранцев.

Источник: newtimes.kz