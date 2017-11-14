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Научные исследования чешских детей приравняли к докторским работам

Научные исследования чешских детей приравняли к докторским работам

artyommm 394 0
В Чехии раздали премии будущим ученым, которые пока только учатся в гимназиях.
Научные исследования чешских детей приравняли к докторским работам

Научные работы некоторых учеников средних школ в Чехии, участвовавших в национальном конкурсе České hlavičky, сравнимы с исследованиями на уровне докторов наук. Так считают организаторы. В этом году лауреаты конкурса исследовали опасные грибки, протеины, а также изучали историю еврейского образования. Гала-вечер с вручением премий юным талантам в области науки состоялся в понедельник, 13 ноября, в центре SONO в Брно.

Юношеский конкурс стал продолжением основного проекта Česká hlava, который направлен на поддержку научной деятельности среди взрослых ученых. 

За что дети получили премии?

Ученица гимназии Nad Štolou в Праге 7 изучала молекулярную диагностику легочных заболеваний. Она предложила биочип для быстрой и точной диагностики по выдыхаемому воздуху. Цель ученицы – создать коммерчески успешный продукт.

Ян Блага из гимназии и средней специальной школы Пршелоуч сконцентрировался на грибках рода Кандида. Это опасный патоген, который угрожает в первую очередь пациентам с ослабленным иммунитетом. Исследования Благи касаются веществ, которые в будущем могут помочь в борьбе против грибков.

Высокие оценки профессионального жюри заслужили также Камила Мудруньку из Пардубице (за разработку программного обеспечения CSE-Lab), Катержина Кудличкова из Брно (за исследование белков семейства RNFT, которые могут быть связаны с развитие хронической лимфоцитарной лейкемии) и другие юные ученые. 

Источник: novinky.cz

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учёные премия Чехия дети образование
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