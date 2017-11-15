Пражские таксисты не будут блокировать дороги в Праге

Организаторы акции протеста во вторник, 14 ноября, вечером решили отменить забастовку такси в Праге.

Пражские таксисты не будут сегодня проводить акцию протеста против Uber и других подобных сервисов. Тем не менее, Ассоциация таксистов будет находиться в готовности немедленно организовать забастовку. Водители такси требуют от магистрата и полиции проведения переговоров. Если ничего не получится, то последуют новые акции протеста.

Напомним, на среду, 15 ноября, планировалась акция протеста таксистов. Водители должны были собраться на Страгове рано утром, где организаторы предполагали дать дальнейшие инструкции. Магистрат приветствует решение отменить забастовку и считает такой поступок разумным.

Источник: novinky.cz