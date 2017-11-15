Страховщики сравнили доступность медицины в Праге и регионах

Страховые организации изучили разницу между доступностью современного лечения серьезных болезней в Праге и регионах. Результаты удивили специалистов.

У жителей Праги вдвое больше шансов получить доступ к современному лечению серьезных заболеваний, чем у пациентов из Моравии или северной Чехии. Об этом сообщила организация Platforma pojištěnců, которая собирает данные от всех страховых компаний.

Рак, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, псориаз. Еще несколько лет назад тяжелые болезни означали фатальный диагноз. Благодаря современным лекарствам теперь их успешно лечат или значительно продляют пациентам жизнь.

Речь идет о так называемых биологических лекарствах, которые врачи имеют право выписывать только в специализированных центрах: в основном, в областных городах.

Современное лечение дорогое: в некоторых больницах оно стоит до миллиона крон в год на одного пациента. Логично, что каждый пациент должен получить доступ к лекарствам в своем медицинском учреждении. Но данные страховых компаний показывают, что от места жительства зависит многое.

Так, лечение в специализированных центрах доступно почти в 2 раза большему количеству человек в Праге по сравнению с Остравой или Злином.

«Если в Праге на 100 тысяч застрахованных пациентов 713 лечатся дорогими препаратами, то в Злинском крае это число составляет только 394 человека, в Остраве – 413», – рассказывает юрист Ондржей Достал.

В анализе пациентов высчитывали только по месту жительства: людей, которые ездят на лечение в Прагу из других городов, не считали.

Источник: Idnes.cz