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Прага готовится к открытию крупнейших торговых центров

Прага готовится к открытию крупнейших торговых центров

Vladislava M 795 0
В ближайшие годы в Праге откроют три крупных торговых центра. Ожидается, что они поднимут шопинг в столице на новый уровень.
Прага готовится к открытию крупнейших торговых центров

С 2018 по 2020 годы в Праге закончат строительство трех значимых торговых центров. Первый из них откроется уже этой весной. Это огромный аутлет-центр Prague The Style Outlets возле аэропорта Вацлава Гавела. Испанская компания Neinver даже назвала конкретную дату открытия: 26 апреля 2018 года.

На первой фазе в центре откроют 115 магазинов. Они займут более 20 тысяч квадратных метров арендной площади. На второй фазе центр расширится до 190 магазинов. Владельцы ожидают, что 20-30% посетителей составят иностранные туристы: это объясняется близостью аэропорта. Специально для зарубежных гостей внутреннюю часть центра оформили в стиле Парижской улицы, чтобы посетители сразу погружались в атмосферу Старого Города.

Во втором квартале 2019 года закончат еще один долгожданный проект – торговый центр Letná, проект которого несколько раз переделывали. Центр выстроят на перекрестке улиц Велетржни, Стройница и Дукельских грдину –  на так называемом Голешовицком треугольнике. Трехэтажный торговый дом отведет 15 000 м2 арендной площади под магазины. Также здесь будет работать супермаркет, рестораны, фастфуды, кофейни, террасы и др.

До 2020 году в центре Праги появится еще один грандиозный мультифункциональный проект под названием Savarin. Он объединит Вацлавскую площадь с улицами На Пршикопе и Йиндржишска. Общая площадь розничных магазинов центра составит больше 35 000 м2.

В здании будут не только магазины, но и офисы, рестораны, кофейни. Но главной изюминкой центра станут обновленные барочные сады и исторические манежи во внутренних двориках. Именно благодаря этому проекту людям откроются до сих пор недоступные места в центре Праги, обещает девелоперская компания Crestyl.

Источник: Aktualne.cz

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Темы
торговые центры шоппинг Прага магазины одежда
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