Чем отличаются водители женщины и мужчины в Чехии

Агентство Click4Survey провело интересное социологическое исследование, чтобы определить разницу в поведении на дорогах у водителей мужчин и женщин.

6,7 млн жителей в Чехии имеют водительское удостоверение, среди них почти 3 млн женщин. Агентство Click4Survey провело исследование для проекта «Посттравматический уход» (Poúrazová péče), чтобы определить, как мужчины и женщины в Чехии ведут себя за рулем. Оказалось, что водители мужского пола отличаются самоуверенностью.

Согласно исследованию, каждый день за руль автомобиля садится 70% от общего количества мужчин водителей. Что касается женщин, то постоянно управляет машиной только 55% от тех, у кого есть водительское удостоверение. Женщины, между тем, больше боятся ДТП, чем мужчины. Поэтому женщины за рулем более осторожные. Опрос показал, что 47% опасается аварии. Среди мужчин ДТП боится только 41%.

Женщины также охотнее признаются, что им не хватает водительских качеств (22%). В этом же готово признаться только 6% мужчин водителей.

Существует среди водителей и другой распространенный страх – перед другими автомобилистами. Его испытывает 82% женщин и 78% мужчин.

По статистике полиции, каждые 20 минут на дорогах в Чехии кто-то получает травму, каждые 16 часов – один человек погибает. Исследование показало, что 15% чешских водителей (как мужчин, так и женщин) даже не может себе представить, чтобы именно они попали в ДТП. 14%, наоборот, постоянно об этом думают.

Источник: novinky.cz