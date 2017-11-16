Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Валютный контроль над россиянами за рубежом могут смягчить

Валютный контроль над россиянами за рубежом могут смягчить

artyommm 377 0
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ослабляет валютный контроль над гражданами РФ, более 183 дней в году проживающих за границей.
Валютный контроль над россиянами за рубежом могут смягчить

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект правительства РФ, который должен смягчить валютный контроль над российскими гражданами, владеющими банковскими счетами за границей. 

Поправка к закону касается только тех россиян, которые большую часть года (от 183 дней) находятся за рубежом. Этих граждан могут освободить от обязанности докладывать о собственных банковских счетах в иностранных государствах. Не нужно также будет и предоставлять отчет о движении и наличии средств на счетах. Кроме того, будут сняты лимиты на проведение банковских операций.

Также законопроект предполагает, что будет расширен список допустимых законом трансакций. Так, на иностранный счет гражданин РФ сможет получить деньги, вырученные от продажи автомобиля или недвижимости иностранному лицу. При этом недвижимость должна быть зарегистрирована в стране ОЭСР или FAT. Счет, на который будут переводиться деньги, также должен быть открыть в банке, который работает на территории этой страны. В настоящее время гражданам России разрешено получать деньги от продажи транспорта или недвижимости только на счет в российском банке.

В соответствии с текущим законодательством, любой россиянин, даже тот, который проживает за границей постоянно, но приезжает на родину хотя бы на один день, подпадает под валютный контроль. 

За несоблюдение закона о валютном контроле гражданину грозит штраф в размере 75% (в первый раз), а затем 100% – от суммы незаконно проведенной операции. Ранее ФНС говорило о том, что незаконными будут считаться даже разрешенные операции, совершенные на иностранный счет, не зарегистрированный в российском ведомстве.

Предполагается, что измененный законопроект может вступить в силу 1 января 2018 года.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

Рассказать всем:
Темы
законопроект Россия налоги
Читайте
по теме 
Магистрат поднимет штрафы за употребление алкоголя в центре Праги
01.11.2017 10:20 Общество
Магистрат поднимет штрафы за употребление алкоголя в центре Праги
1788 0
Валютный контроль россиян за границей упростят
16.10.2017 12:24 Жизнь
Валютный контроль россиян за границей упростят
1607 0
Владельцев электромобилей в Чехии ожидают особые привилегии
15.08.2017 10:51 Авто
Владельцев электромобилей в Чехии ожидают особые привилегии
1430 0
Чехия перейдет на новые паспорта с чипами
31.07.2017 19:02 Общество
Чехия перейдет на новые паспорта с чипами
1802 0
Последние новости:
16
ноября
Новые правила для Uber и такси в Чехии: Что изменится?
16.11.2017 12:24 Общество
Новые правила для Uber и такси в Чехии: Что изменится?
1 0
Водитель пассажирского автобуса в Чехии уснул за рулем
16.11.2017 12:17 Общество
Водитель пассажирского автобуса в Чехии уснул за рулем
62 0
15
ноября
После реконструкции в Праге открылся Музей прикладного искусства
15.11.2017 15:36 Культура
После реконструкции в Праге открылся Музей прикладного искусства
392 0
Прага готовится к открытию крупнейших торговых центров
15.11.2017 10:50 Общество
Прага готовится к открытию крупнейших торговых центров
3158 0
Чем отличаются водители женщины и мужчины в Чехии
15.11.2017 10:49 Общество
Чем отличаются водители женщины и мужчины в Чехии
694 0
Страховщики сравнили доступность медицины в Праге и регионах
15.11.2017 09:55 Общество
Страховщики сравнили доступность медицины в Праге и регионах
549 0
Пражские таксисты не будут блокировать дороги в Праге
15.11.2017 09:40 Общество
Пражские таксисты не будут блокировать дороги в Праге
333 0
14
ноября
Прага может вырасти на 300 тысяч жителей
14.11.2017 14:45 Политика
Прага может вырасти на 300 тысяч жителей
1602 0
В Чехии заработал сервис Android Pay
14.11.2017 14:20 Экономика
В Чехии заработал сервис Android Pay
2880 0
В Астане арестовали группу чехов в купальниках Бората
14.11.2017 10:40 Общество
В Астане арестовали группу чехов в купальниках Бората
3199 0


Мобильная версия