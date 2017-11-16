Валютный контроль над россиянами за рубежом могут смягчить

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ослабляет валютный контроль над гражданами РФ, более 183 дней в году проживающих за границей.

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект правительства РФ, который должен смягчить валютный контроль над российскими гражданами, владеющими банковскими счетами за границей.

Поправка к закону касается только тех россиян, которые большую часть года (от 183 дней) находятся за рубежом. Этих граждан могут освободить от обязанности докладывать о собственных банковских счетах в иностранных государствах. Не нужно также будет и предоставлять отчет о движении и наличии средств на счетах. Кроме того, будут сняты лимиты на проведение банковских операций.

Также законопроект предполагает, что будет расширен список допустимых законом трансакций. Так, на иностранный счет гражданин РФ сможет получить деньги, вырученные от продажи автомобиля или недвижимости иностранному лицу. При этом недвижимость должна быть зарегистрирована в стране ОЭСР или FAT. Счет, на который будут переводиться деньги, также должен быть открыть в банке, который работает на территории этой страны. В настоящее время гражданам России разрешено получать деньги от продажи транспорта или недвижимости только на счет в российском банке.

В соответствии с текущим законодательством, любой россиянин, даже тот, который проживает за границей постоянно, но приезжает на родину хотя бы на один день, подпадает под валютный контроль.

За несоблюдение закона о валютном контроле гражданину грозит штраф в размере 75% (в первый раз), а затем 100% – от суммы незаконно проведенной операции. Ранее ФНС говорило о том, что незаконными будут считаться даже разрешенные операции, совершенные на иностранный счет, не зарегистрированный в российском ведомстве.

Предполагается, что измененный законопроект может вступить в силу 1 января 2018 года.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности