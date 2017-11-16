Водитель пассажирского автобуса в Чехии уснул за рулем

В среду, 15-го ноября, водитель автобуса в Чехии уснул за рулем, выехал на встречную полосу, а затем съехал на обочину и врезался в дорожный знак.

Водитель пассажирского автобуса по маршруту «Хрудим – Высоке-Мито» в среду уснул за рулем. В результате автобус какое-то время ехал по обочине. Никто из пассажиров не пострадал.

«54-летний водитель маршрутного автобуса около половины третьего дня заснул за рулем на пути к населенному пункту Врацлав. Автобус с пассажирами выехал на встречную полосу, съехал на обочину и врезался в столб с дорожным знаком», – рассказала пресс-секретарь орлицко-устецкой полиции Ленка Вилимкова.

После столкновения водитель резко проснулся и продолжил ехать по обочине, а затем выехал обратно на дорогу, довез пассажиров до станции Высоке-Мито, а затем вернулся на место аварии.

По информации полиции, тест на алкоголь был отрицательным. Ущерб, нанесенный автобусу, оценили в 25 тысяч крон.

Источник: idnes.cz