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Водитель пассажирского автобуса в Чехии уснул за рулем

Водитель пассажирского автобуса в Чехии уснул за рулем

Vladislava M 62 0
В среду, 15-го ноября, водитель автобуса в Чехии уснул за рулем, выехал на встречную полосу, а затем съехал на обочину и врезался в дорожный знак.
Водитель пассажирского автобуса в Чехии уснул за рулем

Водитель пассажирского автобуса по маршруту «Хрудим – Высоке-Мито» в среду уснул за рулем. В результате автобус какое-то время ехал по обочине. Никто из пассажиров не пострадал.

«54-летний водитель маршрутного автобуса около половины третьего дня заснул за рулем на пути к населенному пункту Врацлав. Автобус с пассажирами выехал на встречную полосу, съехал на обочину и врезался в столб с дорожным знаком», – рассказала пресс-секретарь орлицко-устецкой полиции Ленка Вилимкова.

После столкновения водитель резко проснулся и продолжил ехать по обочине, а затем выехал обратно на дорогу, довез пассажиров до станции Высоке-Мито, а затем вернулся на место аварии.

По информации полиции, тест на алкоголь был отрицательным. Ущерб, нанесенный автобусу, оценили в 25 тысяч крон.

Источник: idnes.cz

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автобусы Чехия
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