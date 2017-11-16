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Сирийские студенты бросают учебу в Чехии, несмотря на гранты

Сирийские студенты бросают учебу в Чехии, несмотря на гранты

Vladislava M 828 0
Чехия оплатила обучение и предоставила стипендии 18 сирийским студентам из числа беженцев. Некоторые из них покинули программу в первые годы обучения.
Сирийские студенты бросают учебу в Чехии, несмотря на гранты

Чехия вложила почти 8 млн крон в обучение в местных университетах 18 сирийских студентов из числа иорданских беженцев. Программа под названием «Новая элита» для Сирии началась в 2015 году и продлится еще 5 лет.

Участников отбирал чешский МИД и посольство в Аммане в сотрудничестве с комитетом верховного комиссара ООН для беженцев. Все отобранные студенты сдали образовательное тестирование, прошли собеседование, медосмотры и сложные проверки на безопасность.

Министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек доволен проектом, хотя трое сирийцев уже покинули Чехию. Куда исчезли трое участников программы, МИД не разглашает.

В сообщении для правительства говорится, что первый человек среди получателей грантов, которые приехали в Чехию в ноябре 2015 года, уехал уже через полгода. В сентябре этого года учебу бросил второй студент. После окончания языковой подготовки он остался за границей. Вскоре обучение покинул еще один сириец. По информации МИДа, его не особенно интересовало образование. У него было много пропусков, из-за которых его отчислили из университета в марте этого года.

15 сирийских студентов продолжают образовательную программу в Чехии. По информации МИДа, они успешно прошли адаптацию и вписались в чешское общество.

Источник: novinky.cz

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студенты образование Чехия беженцы
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