В России начнет работать система tax free

Иностранцы смогут возвращать НДС с покупок в России на сумму не менее 10 000 рублей, сделанных за сутки.

В России в окончательном чтении принят закон о введение tax free для граждан государств, не входящих в ЕАЭС. Главным условием для возврата НДС с покупок в РФ будет минимальная сумма – от 10 000 рублей в день.

Обращаться за возвратом уплаченного налога можно будет в течение года с момента совершения покупки. На подакцизные товары, к примеру, спиртные напитки, система tax free распространяться не будет.

Как получить возврат НДС?

Специальный чек для возврата НДС будет оформлять продавец, магазин которого входит в список организаций розничной торговли. При вывозе товара из России иностранец должен будет предъявить представителям таможенной службы паспорт и оформленный в магазине чек. На него будет поставлена отметка таможни. На пограничных пунктах для этих целей будут выделены специальные коридоры.

Министерство финансов РФ говорит, что возврат НДС будет проходить двумя способами: через оператора, сотрудничающего с магазином, или напрямую – через магазин, который участвует в системе tax free.

Планируется, что до октября 2018 года все операции будут проходить с использованием бумажных документов. Позже начнет работать электронная система.

Источник: parlament.gov.ru