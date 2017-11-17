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Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны

Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны

artyommm 317 0
Национальный координатор по борьбе с распространением наркотиков в Чехии Йиндржих Воборжил рассказал об опасности популяризации конопли.
Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны

Транснациональные корпорации начали активно вкладывать деньги в коноплю (марихуану). Национальный координатор по борьбе с распространением наркотиков в Чехии Йиндржих Воборжил считает, что настанет момент, когда контроля над оборотом наркотических веществ в мире на уровне ООН будет недостаточно.

По его мнению, это принесет за собой различные риски, и государство должно быть к ним готовым. Воборжил также напомнил об опасности алкоголизма в Чехии и его влиянии на детей, семью и общество.

Специалист подчеркнул, что нужно различать использование конопли в медицинских целях и в целях расслабления. По его словам, эти понятия часто подменяются. В то же время Йиндржих не призывает отказаться от лечебной конопли и видит в этом ценность для государственного бюджета. Между тем, в ЕС насчитывается всего три страны, которым разрешено выращивать и экспортировать коноплю, среди них и Чехия.

«Мы не хотим брать пациентов в заложники либерализации конопли. Но когда это произойдет, обрушится лавина марихуаны, к которой Чехия должна подготовиться», – говорит специалист.

Он упомянул возможность контролируемого рынка. В настоящее время этим вопросом вплотную занимается Канада. Перенять опыт можно также и у Уругвая, т.е. ввести регистрацию тех, кто выращивает коноплю; ввести ограничение по возрасту – от 21 года, а также сделать обязательным получение лицензии на выращивание марихуаны с ежегодным обновлением.

А вот следовать примеру американского Колорадо не стоит, – считает эксперт. Там повсюду мелькает реклама марихуаны, при этом рекламировать табак и алкоголь запрещено.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
наркотики марихуана Чехия
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