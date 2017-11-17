За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму

Министерство труда Чехии предлагает ввести уголовное наказание для людей, которые скрыли информацию об изнасиловании.

Министерство труда и социальных дел Чехии планирует расширить список преступлений, о которых нужно обязательно сообщать в полицию или препятствовать им, в противном случае человеку может грозить тюремный срок.

Речь идет о сексуальном насилии – от принуждения к половому акту до изнасилования. За утаивание информации о таком преступлении человеку может грозить уголовное наказание. При этом потерпевших это изменение в законодательстве касаться не будет.

Министр Михаэла Марксова уточнила, что поправка к закону будет распространяться в первую очередь на случаи, когда жертвами насилия становятся дети. Изменение касается § 368 Уголовного кодекса, в котором указан список преступлений, за неинформирование о которых предусмотрено наказание.

В список могут внести такие новые пункты, как изнасилование, принуждение к половому акту, производство и иное обращение с детской порнографией, участие в порнографических представлениях, установление запрещенных контактов с ребенком.

Источник: idnes.cz