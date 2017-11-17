Чех принял экстренные роды у своей жены в машине

Незабываемые впечатления получил молодой отец в Чехии, когда ему пришлось неожиданно принимать роды у своей жены по пути в роддом.
16-го ноября, в четверг, пара направлялась в больницу в населенном пункте Горжовице. Возле поселка Каржез-на-Рокицанску автомобиль пришлось остановить.
До роддома оставалось всего 10 минут езды, но ребенку не терпелось появиться на свет. Роды пришлось экстренно принимать его отцу прямо в автомобиле.
«Мужчина позвонил в службу скорой помощи, и диспетчер ему все время советовала, что нужно делать», – сообщил пресс-секретарь скорой помощи Пльзенского края Мартин Брейха. На место сразу же выехали врачи, которые прибыли уже через 5 минут после родов.
Новорожденного мальчика назвали Шимон. Врачи осмотрели маму и младенца на месте, а затем отвезли в роддом.
«Отец заслуживает большой похвалы! Он отлично держался!», – добавил пресс-секретарь.
Источник: idnes.cz