Чех принял экстренные роды у своей жены в машине

Молодой отец не успел довезти беременную жену до роддома и вынужден был сам принимать роды прямо в машине.

Незабываемые впечатления получил молодой отец в Чехии, когда ему пришлось неожиданно принимать роды у своей жены по пути в роддом.

16-го ноября, в четверг, пара направлялась в больницу в населенном пункте Горжовице. Возле поселка Каржез-на-Рокицанску автомобиль пришлось остановить.

До роддома оставалось всего 10 минут езды, но ребенку не терпелось появиться на свет. Роды пришлось экстренно принимать его отцу прямо в автомобиле.

«Мужчина позвонил в службу скорой помощи, и диспетчер ему все время советовала, что нужно делать», – сообщил пресс-секретарь скорой помощи Пльзенского края Мартин Брейха. На место сразу же выехали врачи, которые прибыли уже через 5 минут после родов.

Новорожденного мальчика назвали Шимон. Врачи осмотрели маму и младенца на месте, а затем отвезли в роддом.

«Отец заслуживает большой похвалы! Он отлично держался!», – добавил пресс-секретарь.

Источник: idnes.cz