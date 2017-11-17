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Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана

Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана

Vladislava M 182 0
16-го ноября на Страконицкой улице в Праге случилось ДТП из-за муфлона, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Животное долго не могли поймать: баран скрывался в комплексе смиховской пивоварни у автосервиса.
Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана

На Страконицкой улице в Праге произошла авария из-за дикого муфлона, который бегал по дороге. Животное при этом не пострадало и побежало дальше по направлению к Смихову. Затем его поймали охранники вместе с работниками службы спасения.

Сообщение о том, что по Праге бегает дикий баран, полиция приняла 16-го ноября, примерно в час дня. Впервые муфлона заметили на выезде из Злиховского туннеля на Страконицкой улице.

«Городская система камер видеонаблюдения подтвердила полученную информацию. Оператор видел, как животное, перебегая проезжую часть, спровоцировало аварию двух автомобилей. К счастью, при этом никто не пострадал», – сообщила пресс-секретарь полиции Ирена Сеифертова.

После аварии испуганный муфлон побежал к автобусному вокзалу На Книжеци. На место вызвали спасателей, которые загнали животное на закрытую территорию, однако барану снова удалось сбежать. Наконец, его нашли возле автосервиса на улице Надражни.

«Мы искали его по всему вокзалу и вдруг заметили, что он забежал в комплекс смиховской пивоварни. Наконец, мы усыпили его наркотическим препаратом и отвезли на нашу спасательную станцию в Йинонице. По нашим оценкам, муфлону около пяти лет», – рассказал Вацлав Нейман из организации Леса Праги.

На данный момент у муфлонов проходит брачный период. Спасатели предполагают, что самец заблудился в Праге в поисках пары. Возможно, он прибежал из Збраслава или из леса возле Томайеровой больницы в Крче, где обитает большое стадо муфлонов.

Источник: idnes.cz

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животные авария Прага
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