До середины декабря в Чехии будет относительно тепло

Чешские метеорологии сообщили о характере погоды на ближайшие четыре недели.

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Метеорологи из Чешского гидрометцентра передают, что в ближайшие четыре недели в республике будет теплее обычного. При этом объем осадков ожидается такой же, как и в прошлые годы (в среднем – 41 мм). Существенное похолодание прогнозируют только в середине декабря.

В среднем максимальная температура воздуха в течение этих недель составит 6 °C. С 11 декабря – чуть ниже нуля. Температура выше среднего ожидается с 27 ноября по 4 декабря.

Что касается долгосрочного прогноза температуры для всей территории ЧР с 20 ноября до 17 декабря, то средне значение составит 0,8 °C.

Прохладнее всего в Чехии в это время было в 1998 году, когда значение среднесуточной температуры достигло -3 °C. А вот самыми теплыми конец ноября и начало декабря были в 2006 году, когда среднесуточная температура поднялась до рекордных 5,6 °C.

Источник: aktualne.cz