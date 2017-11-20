Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
До середины декабря в Чехии будет относительно тепло

До середины декабря в Чехии будет относительно тепло

artyommm 974 0
Чешские метеорологии сообщили о характере погоды на ближайшие четыре недели.
Фото: shutterstock.com
До середины декабря в Чехии будет относительно тепло

Метеорологи из Чешского гидрометцентра передают, что в ближайшие четыре недели в республике будет теплее обычного. При этом объем осадков ожидается такой же, как и в прошлые годы (в среднем – 41 мм). Существенное похолодание прогнозируют только в середине декабря. 

В среднем максимальная температура воздуха в течение этих недель составит 6 °C. С 11 декабря – чуть ниже нуля. Температура выше среднего ожидается с 27 ноября по 4 декабря.

Что касается долгосрочного прогноза температуры для всей территории ЧР с 20 ноября до 17 декабря, то средне значение составит 0,8 °C. 

Прохладнее всего в Чехии в это время было в 1998 году, когда значение среднесуточной температуры достигло -3 °C. А вот самыми теплыми конец ноября и начало декабря были в 2006 году, когда среднесуточная температура поднялась до рекордных 5,6 °C.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
погода
Читайте
по теме 
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни
02.11.2017 11:38 Общество
Что будет с погодой в Чехии в ближайшие дни
1697 0
Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве
31.10.2017 13:26 Общество
Кто погиб из-за урагана в Чехии? Стало известно о четвертой жертве
1247 0
В воскресенье в Чехии бушевал ураган, есть жертвы
30.10.2017 15:26 Общество
В воскресенье в Чехии бушевал ураган, есть жертвы
3009 0
Опасность: Метеорологи в Чехии выпустили штормовое предупреждение на выходные
27.10.2017 13:33 Общество
Опасность: Метеорологи в Чехии выпустили штормовое предупреждение на выходные
3964 0
Последние новости:
21
ноября
Полиция снова требует от Парламента выдачи видных чешских политиков
21.11.2017 13:33 Общество
Полиция снова требует от Парламента выдачи видных чешских политиков
1 0
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены
21.11.2017 11:45 Общество
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены
224 0
В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку
21.11.2017 11:21 Общество
В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку
211 0
В Евросоюзе хотят ужесточить условия для интернет-сайтов
21.11.2017 11:02 Общество
В Евросоюзе хотят ужесточить условия для интернет-сайтов
163 0
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать
21.11.2017 09:00 Общество
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать
634 0
Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО
21.11.2017 08:35 Культура
Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО
178 0
В Чехии скоро начнет ездить первый электробус без водителя
21.11.2017 08:03 Экономика
В Чехии скоро начнет ездить первый электробус без водителя
278 0
20
ноября
Чешский президент полетел в Россию: Стали известны подробности визита
20.11.2017 15:45 Политика
Чешский президент полетел в Россию: Стали известны подробности визита
1071 0
Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии
20.11.2017 13:57 Общество
Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии
1036 0
В Праге начала работать первая рождественская ярмарка
20.11.2017 13:15 Общество
В Праге начала работать первая рождественская ярмарка
814 0


Мобильная версия