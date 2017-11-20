Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 5 °C
Жителям Праги объяснили, как спасать елки на Рождество

Жителям Праги объяснили, как спасать елки на Рождество

artyommm 87 0
После рождественских праздников люди смогут сажать свои елки в саду или в лесу. Так удастся избежать печального зрелища, когда елочки пропадают на свалках.
Фото: shutterstock.com
Жителям Праги объяснили, как спасать елки на Рождество

Организация «Леса Праги» (Lesy hlavního města Prahy) со среды, 22 ноября, начнет продавать рождественские ели в горшках. Люди смогут принести дерево домой, радоваться его красоте во время праздников, а когда Рождество закончится – посадить ель в саду или в лесу.

Пражское лесничество считает, что эта хорошая идея поможет избежать большого количества выброшенных на свалку елок. Если люди будут правильно ухаживать за деревьями в горшках, будут их поливать, обеспечивать достаточную влажность и комфортную для них температуру, то ели смогут прожить до весны. Инструкции по уходу за рождественскими деревьями будут раздавать сами продавцы.

Пресс-атташе пражского лесничества Петра Фишерова поясняет, что в продажу поступят специальные хвойные деревья, которые используются для украшения домов на рождество. После праздников их можно будет высадить на улице, и они должны хорошо адаптироваться к естественным условиям в лесу или на садовом участке.

Источник: rozhlas.cz

Рассказать всем:
Темы
Рождество экология
Читайте
по теме 
На Новый год в Чехии почти не осталось жилья для туристов
13.11.2017 15:36 Экономика
На Новый год в Чехии почти не осталось жилья для туристов
2251 0
Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество
13.11.2017 11:13 Общество
Американцы признали Прагу самым красивым городом на Рождество
4251 0
Стало известно, когда в Праге установят главную рождественскую ель
17.10.2017 17:50 Общество
Стало известно, когда в Праге установят главную рождественскую ель
2203 0
В Чехии подорожают рождественские карпы
16.10.2017 13:15 Общество
В Чехии подорожают рождественские карпы
807 0
Последние новости:
20
ноября
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
20.11.2017 11:26 Экономика
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
21 0
До середины декабря в Чехии будет относительно тепло
20.11.2017 09:02 Общество
До середины декабря в Чехии будет относительно тепло
242 0
Россия возьмет иностранные счета граждан под строгий контроль
20.11.2017 08:49 Политика
Россия возьмет иностранные счета граждан под строгий контроль
499 0
Чешская Шкода рассказала о планах по производству электромобилей
20.11.2017 08:21 Экономика
Чешская Шкода рассказала о планах по производству электромобилей
210 0
17
ноября
Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана
17.11.2017 10:59 Общество
Видео: В Праге произошла авария из-за дикого барана
1075 0
Чех принял экстренные роды у своей жены в машине
17.11.2017 10:30 Общество
Чех принял экстренные роды у своей жены в машине
819 0
За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму
17.11.2017 10:11 Общество
За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму
1061 0
Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны
17.11.2017 09:53 Общество
Эксперт: Чехия должна подготовиться к лавине марихуаны
1590 0
16
ноября
В России начнет работать система tax free
16.11.2017 14:37 Общество
В России начнет работать система tax free
607 0
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России
16.11.2017 13:32 Политика
Чешский президент рассказал, о чем будет говорить с Путиным в России
1311 0


Мобильная версия