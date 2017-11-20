Жителям Праги объяснили, как спасать елки на Рождество

После рождественских праздников люди смогут сажать свои елки в саду или в лесу. Так удастся избежать печального зрелища, когда елочки пропадают на свалках.

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Организация «Леса Праги» (Lesy hlavního města Prahy) со среды, 22 ноября, начнет продавать рождественские ели в горшках. Люди смогут принести дерево домой, радоваться его красоте во время праздников, а когда Рождество закончится – посадить ель в саду или в лесу.

Пражское лесничество считает, что эта хорошая идея поможет избежать большого количества выброшенных на свалку елок. Если люди будут правильно ухаживать за деревьями в горшках, будут их поливать, обеспечивать достаточную влажность и комфортную для них температуру, то ели смогут прожить до весны. Инструкции по уходу за рождественскими деревьями будут раздавать сами продавцы.

Пресс-атташе пражского лесничества Петра Фишерова поясняет, что в продажу поступят специальные хвойные деревья, которые используются для украшения домов на рождество. После праздников их можно будет высадить на улице, и они должны хорошо адаптироваться к естественным условиям в лесу или на садовом участке.

Источник: rozhlas.cz