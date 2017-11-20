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В Праге начала работать первая рождественская ярмарка

В Праге начала работать первая рождественская ярмарка

artyommm 756 0
Всем, кому не терпится окунуться в предпраздничную атмосферу, стоит заглянуть на площадь Мира.
Фото: shutterstock.com
В Праге начала работать первая рождественская ярмарка

В понедельник, 20 ноября, на площади Мира открылась первая рождественская ярмарка в Праге. Она будет работать каждый день с 10:00 до 19:00 и продлится до Сочельника. Посетителей ярмарки ожидают уютные ароматы меда и чая, палатки с книгами и канцелярскими принадлежностями, косметические изделия на травах, рождественские пряники и другие ремесла. 

На ярмарке можно купить рождественские украшения, игрушки из дерева, изделия из овечьей шерсти, бижутерию из дорогих минералов и стеклянные сувениры. И конечно, на площади зажгут рождественскую елку, которая в этом году будет оформлена в стиле северного сияния.

Источник: denik.cz

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Темы
Рождество Рождественские рынки Рождество в Праге
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