В Праге начала работать первая рождественская ярмарка

Всем, кому не терпится окунуться в предпраздничную атмосферу, стоит заглянуть на площадь Мира.

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В понедельник, 20 ноября, на площади Мира открылась первая рождественская ярмарка в Праге. Она будет работать каждый день с 10:00 до 19:00 и продлится до Сочельника. Посетителей ярмарки ожидают уютные ароматы меда и чая, палатки с книгами и канцелярскими принадлежностями, косметические изделия на травах, рождественские пряники и другие ремесла.

На ярмарке можно купить рождественские украшения, игрушки из дерева, изделия из овечьей шерсти, бижутерию из дорогих минералов и стеклянные сувениры. И конечно, на площади зажгут рождественскую елку, которая в этом году будет оформлена в стиле северного сияния.

Источник: denik.cz