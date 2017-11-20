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Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии

Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии

artyommm 971 0
Экспаты, которые приехали временно пожить в Чехии ради карьеры, назвали преимущества Чехии перед их родиной.
Фото: shutterstock.com
Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии

Чешская Республика для многих иностранцев является страной мечты. Об этом говорят результаты международного опроса Expat Explorer, который проводила компания HSBC. На вопросы отвечали экспаты, т.е. люди, которые временно живут в другой стране, а не на родине. Иностранцы в Чехии, например,  высоко ценят качество чешского общественного транспорта.

Более 60% опрошенных сказало, что в Чехии им удается лучше находить баланс между работой и личной жизнью, чем на родине. Половина иностранных специалистов приехала в ЧР для построения своей карьеры и получения нового профессионального опыта. 

«Количество тех, кто приезжает к нам ради работы, растет», – говорит Рихард Гаслам, директор по глобальной торговле HSBC в Чехии. «Я хорошо понимаю, почему Чехия стала для экспатов одним из самых любимых мест. В конце концов, я сам тому пример», – улыбается Рихард.

Среди других преимуществ Чехии иностранцы выделяют качество образования и заботы о детях. Те, кто переехал в ЧР с детьми, или те, у кого дети родились в Чехии, отдельно упоминают о более низких расходах на воспитание и образование, чем на родине. Также экспатам нравится высокая концентрация достопримечательностей, насыщенная культурная жизнь и умеренный климат. Именно по этим причинам иностранцы выбирают Чехию в качестве своего временного дома.

Во время, когда над городами нависает угроза терроризма, особенно ценится безопасность, которую иностранным гостям предлагает Чешская Республика. В рейтинге мира, который создается на основе анализа данных об уровне преступности, военном вооружении и силе армии с 2008 года, Чехия в течение последних шести лет занимает шестое место среди 163 стран.

Опрос проводился среди 27 587 экспатов из 159 государств и регионов мира. 

- Лучшей страной для иностранных специалистов был признан Сингапур. 

- За новым опытом, как считают экспаты, лучше всего отправляться в Новую Зеландию. Более половины экспатов утверждает, что там у них повысилось качество жизни.

- За бизнесом, развитой экономикой и чувством политической стабильности рекомендуют ехать в Швейцарию.

- В Нидерландах лучше всего воспитывать детей. Почти две трети экспатов считают, что там работают лучшие школы.

- Чешская Республика заняла 12-е место в рейтинге Expat Explorer.

Источник: metro.cz

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