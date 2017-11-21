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Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать

Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать

artyommm 301 0
Агентство STEM/MARK провело большое исследование общественного мнения среди детей в Чехии.
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать

Более половины детей в Чехии чувствует себя счастливыми, и все благодаря хорошим отношениям в семье и с друзьями. Тем не менее, доверия к взрослым и учреждениям у них становится все меньше. В каждой десятой семье в Чехии родители бьют детей. Об этом говорится в исследовании агентства STEM/MARK.

В последний раз подобный опрос проходил в 2008 году, и тогда счастливых детей было на 2% больше – всего 58%. Эксперты считают, что легкодоступный интернет и осведомленность о том, что происходит в мире, заставляют детей больше закрываться от взрослых.

Больше всего детей расстраивают проблемы в школе и оскорбления. А вот счастье, кроме семьи и друзей, также приносят хорошие отметки. 

Исследование также показало, что дети сейчас взрослеют раньше, чем прежде. Сегодняшние 13-летние уже больше похожи на 14-летних, чем на 11-летних или 12-летних, как это было раньше. Ожидается, что эта тенденция будет продолжать развиваться.

Согласно исследованию, в 2/3 семей люди ругаются и кричат друг на друга. Дети считают, что скандалы излишни, и лучше о проблеме просто поговорить.

Что касается доверия к учреждениям и государственным институтам, то здесь дети достаточно категоричны. Так, армии доверяет только 55% детей, церкви – 16%, правительству – всего 13%. Но больше всего потерял позиции президент: если в 2008 году ему доверяли 43% детей, то сегодня только 18%.

По сравнению с 2008 годом выросло количество детей, которые стали жертвами преступлений, чаще всего – нападений, грабежа и дедовщины. 

Чехии грозит утечка молодых мозгов

Только треть опрошенных детей считает, что Чехия будет для них подходящим местом для жизни. Они боятся здесь больше всего преступности, насилия и неспособности правительства решать проблемы.

На вопрос, как они представляют свое будущее, 64% детей ответили, что хотят остаться в Чехии. Среди взрослых детей (14-17 лет) в ЧР хочет остаться 55%, в 2008 году их было 72%.

Только 7% детей считает, что в Чехии стало намного лучше, чем было 10 лет назад. 

Источник: idnes.cz

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Опрос общественного мнения дети
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