В Евросоюзе хотят ужесточить условия для интернет-сайтов

Европейский парламент одобрил законопроект, который позволяет удалять сайты или домены без решения суда.

Государственные учреждения в Евросоюзе в будущем могут получить возможность вмешиваться в проверку контента на сайтах, которые могут быть потенциально опасными для пользователей. Для этого не понадобится решение суда, что раньше являлось сдерживающим фактором.

Теперь последнее слово в принятии закона остается за Советом Евросоюза. Если все пройдет без препятствий, то новый закон, ограничивающий свободу в интернете, вступит в силу уже через 2 года.

Как это будет действовать на практике?

Например, если интернет-магазин не отправляет оплаченные покупателем товары, то после жалоб на него ему могут закрыть хостинг и лишить доменного имени. И пусть в некоторых случаях это будет справедливо, нужно учитывать, что новый закон наделит государственные учреждения неограниченной властью. Из третьих стран они смогут получать информацию о банковских счетах, данные о заказчике домена – от регистратора, а также личные данные – от интернет-провайдеров.

Источник: czechcrunch.cz