В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку

Новая услуга будет доступна с середины следующего года.

С середины 2018 года пассажиры в Праге смогут покупать электронный проездной на свою банковскую карту. Новая услуга должна начать работать с 1 июля следующего года.

Подобная система действует в общественном транспорте в Нью-Йорке, где создана одна из самых масштабных транспортных сетей в мире. Прага собирается последовать его примеру и обеспечить жителям возможность «записывать» предоплаченный проездной билет на любую банковскую карту, используемую в Чехии.

«Месяцем позже мы хотим презентовать мобильное приложение для смартфонов, которое позволит покупать не только предоплаченные проездные, но и одноразовые билеты, которые сейчас пассажиры приобретают путем отправки СМС-сообщений», – рассказывает член представительства компании Operator ICT Вацлав Стрнад.

Предоплаченный проездной для проезда в Праге или во внешних тарифных поясах уже сейчас можно покупать из дома. Но «запись» происходит только после того, как ставишь карту в специальный валидатор. В будущем этот процесс будет происходить автоматически, и не нужно будет подходить ни к каким дополнительным устройствам.

Новая возможность все равно не вытеснит карту Литачку, так как ее приобретают не только для проезда в общественном транспорте, но и для посещения городских библиотек, а также для получения скидок на билеты в музеи. В будущем к Литачке планируют «подключить» городские бассейны и другие места Праги.

Источник: metro.cz