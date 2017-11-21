Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 8 °C
В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку

В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку

artyommm 211 0
Новая услуга будет доступна с середины следующего года.
В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку

С середины 2018 года пассажиры в Праге смогут покупать электронный проездной на свою банковскую карту. Новая услуга должна начать работать с 1 июля следующего года.

Подобная система действует в общественном транспорте в Нью-Йорке, где создана одна из самых масштабных транспортных сетей в мире. Прага собирается последовать его примеру и обеспечить жителям возможность «записывать» предоплаченный проездной билет на любую банковскую карту, используемую в Чехии.

«Месяцем позже мы хотим презентовать мобильное приложение для смартфонов, которое позволит покупать не только предоплаченные проездные, но и одноразовые билеты, которые сейчас пассажиры приобретают путем отправки СМС-сообщений», – рассказывает член представительства компании Operator ICT Вацлав Стрнад.

Предоплаченный проездной для проезда в Праге или во внешних тарифных поясах уже сейчас можно покупать из дома. Но «запись» происходит только после того, как ставишь карту в специальный валидатор. В будущем этот процесс будет происходить автоматически, и не нужно будет подходить ни к каким дополнительным устройствам.

Новая возможность все равно не вытеснит карту Литачку, так как ее приобретают не только для проезда в общественном транспорте, но и для посещения городских библиотек, а также для получения скидок на билеты в музеи. В будущем к Литачке планируют «подключить» городские бассейны и другие места Праги.

Источник: metro.cz

Рассказать всем:
Темы
транспорт Литачка интернет платёжные карты Прага
Читайте
по теме 
Безбилетников в Праге будут заранее предупреждать о проверках
08.11.2017 09:51 Экономика
Безбилетников в Праге будут заранее предупреждать о проверках
2349 0
Американская компания выкупила два крупнейших логистических центра в Чехии
07.11.2017 09:18 Экономика
Американская компания выкупила два крупнейших логистических центра в Чехии
1284 0
Видео: Трамвай в Чехии двигался по встречной, восемь человек получили травмы
06.11.2017 16:45 Общество
Видео: Трамвай в Чехии двигался по встречной, восемь человек получили травмы
1536 0
В Чехии изменяется расписание поездов
02.11.2017 15:00 Общество
В Чехии изменяется расписание поездов
962 0
Последние новости:
21
ноября
Полиция снова требует от Парламента выдачи видных чешских политиков
21.11.2017 13:33 Общество
Полиция снова требует от Парламента выдачи видных чешских политиков
1 0
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены
21.11.2017 11:45 Общество
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены
224 0
В Евросоюзе хотят ужесточить условия для интернет-сайтов
21.11.2017 11:02 Общество
В Евросоюзе хотят ужесточить условия для интернет-сайтов
163 0
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать
21.11.2017 09:00 Общество
Каждый третий ребенок в Чехии мечтает эмигрировать
634 0
Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО
21.11.2017 08:35 Культура
Как Прага отметит 25-летие в ЮНЕСКО
178 0
В Чехии скоро начнет ездить первый электробус без водителя
21.11.2017 08:03 Экономика
В Чехии скоро начнет ездить первый электробус без водителя
278 0
20
ноября
Чешский президент полетел в Россию: Стали известны подробности визита
20.11.2017 15:45 Политика
Чешский президент полетел в Россию: Стали известны подробности визита
1071 0
Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии
20.11.2017 13:57 Общество
Рейтинг Expat Explorer: Что иностранцы думают о Чехии
1036 0
В Праге начала работать первая рождественская ярмарка
20.11.2017 13:15 Общество
В Праге начала работать первая рождественская ярмарка
814 0
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
20.11.2017 11:26 Экономика
Эксперт сравнил зарплаты и безработицу в Чехии и Словакии
885 0


Мобильная версия