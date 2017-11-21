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Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены

Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены

artyommm 224 0
Ролики чешского блогера не только набирали популярность, но вызывали отрицательные отзывы у чехов, которые считали, что происходящее – позор для страны.
Фото: pixabay.com
Чешский блогер свозил на море бездомного, люди возмущены

Чешскому блогеру Алешу Бейру пришла в голову необычная идея. Он решил взять с собой на отдых в Египет своего любимого бездомного, которого он называет Майснер. Все, что с ними происходило на курорте, он снимал на видео, а затем делился роликами в своем блоге на Youtube. 

Некоторые поклонники Бейра оценили его широкий жест, который выражается в том, что он подарил отдых человеку без крыши над головой. Но нашлись и те, кто был сильно недоволен. Людям не понравилось, что парочка представляет чехов перед иностранцами в негативном свете. С учетом того, как Бейр и Майснер вели себя на египетском курорте, с таким мнением сложно не согласиться.

Несколько месяцев назад блогер, известный как Psychopat, занялся необычным проектом. Он подружился с несколькими бездомными, которые стали постоянными участниками его видео. Обе стороны были довольны: бездомные получали от Бейра еду, питье и сигареты, а блогер – популярность у молодежи, которые любят смотреть YouTube.

Среди бездомных у блогера появился фаворит, и он стал называть его Майснер. Его он и взял с собой в отпуск в Египет. Это была первая поездка 60-летнего бродяги на море. Но отпуск мечты превратился в фильм ужасов, который к тому же стал стыдом для Чехии.

Купание в соленой воде Майснера особенно не интересовало. Он приехал в Египет с другой целью: пользоваться системой «все включено» по максимуму и каждый день напиваться до беспамятства.

Судя по роликам, Майснеру это удавалось великолепно. В одном из первых выпусков бездомный выпил сразу несколько десятков рюмок рома. И все это происходило под палящими лучами солнца. Интересно, что сам Бейр активно поддерживал Майснера и с удовольствием спаивал его. Бездомный напивался до такого состояния, что прилюдно мочился в самых неожиданных местах, валялся на полу и был не в состояния встать на ноги. 

В итоге видео получили много негативных комментариев от чехов, которые посчитали, что эта парочка позорит страну за рубежом.

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Темы
бездомные видео Чехия Египет
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