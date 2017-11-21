Полиция снова требует от Парламента выдачи видных чешских политиков

В отношении экс-министра финансов Чехии Андрея Бабиша и заместителя председателя движения ANO Ярослава Фалтынека ведется уголовное расследование.

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По информации ČTK, полиция снова потребовала от Парламента выдать председателя движения ANO Андрея Бабиша и его заместителя Ярослава Фалтынека. Им предъявлены обвинения уголовного характера.

Пресс-атташе пражского городского государственного представительства Штепанка Зенклова подтвердила ČTK информацию о том, что заявление полиции касается двух депутатов и связано с делом о дотациях на ферму Čapí hnízdo.

В прошлом избирательном периоде Парламент уже выдавал Бабиша и Фалтынека. После того, как они снова получили депутатские мандаты в результате октябрьских выборов, уголовное преследование в их отношении было приостановлено.

Теперь Парламенту придется снова решать, выдавать ли своих депутатов. Новое заявление передадут лично в руки нового председателя Парламента. Ожидается, что им будет соратник Бабиша и член движения ANO Радек Вондрачек.

Источник: ceskenoviny.cz