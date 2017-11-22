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Саша Барон Коэн хочет заплатить штраф за чехов, «опозорившихся» в Астане

Саша Барон Коэн хочет заплатить штраф за чехов, «опозорившихся» в Астане

artyommm 610 0
Чехов осудили за фотосессию в Астане в непристойных купальниках, как у Бората. Актер, исполнивший его роль, предлагает заплатить штрафы за поклонников.
Фото: www.facebook.com/SachaBaronCohen/photos/ http://bit.ly/2AobnfQ
Саша Барон Коэн хочет заплатить штраф за чехов, «опозорившихся» в Астане

На прошлой неделе в столице Казахстана была задержана группа иностранцев, которые собирались сфотографироваться в непристойных мужских купальниках, как у Бората, на фоне букв I love Astana перед ЭКСПО. Арестованными оказались граждане Чехии. Всех их признали виновными в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Каждому был назначен штраф по 22 500 тенге (или около1485 крон).

Об инциденте узнал «вдохновитель» необычной акции Саша Борат Коэн. Он решил заплатить штрафы за чехов, если они смогут предоставить ему доказательства, что это именно их оштрафовали. 

Комедия «Борат», вышедшая на экраны в 2006 году, была долгое время запрещена в Казахстане. По сюжету, казахский журналист Борат Сагдиев отправляется в США, чтобы узнать больше о культуре этой страны на благо жителей Казахстана. За эту роль Саша Борат Коэн был удостоен награды «Золотой глобус».

В 2012 году министр иностранных дел выразил благодарность актеру за то, что тот помог продвижению Казахстана на мировом рынке туризм. После выхода «Бората» дипломатические представительства республики стали выдавать в 10 раз болье виз, чем ранее. Напомним, слоганом фильма являются слова «Приезжайте в Казахстан, он славный».

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Темы
Казахстан Чехия штраф
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