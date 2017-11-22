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Более миллиона жителей Чехии никогда не выходило в интернет

Более миллиона жителей Чехии никогда не выходило в интернет

artyommm 385 0
Почему 1,4 млн населения республики предпочитает не пользоваться интернетом вообще?
Более миллиона жителей Чехии никогда не выходило в интернет

С 2007 года количество домохозяйств, которые пользуются компьютером, выросло почти в два раза. Семей, где подключен интернет, стало больше в 2,4 раза. Количество пользователей, которые выходят в сеть с помощью мобильных устройств, увеличилось на 50%. Количество семей, в которых есть компьютер и подключен интернет, практически сравнялось (77%). Данную информацию опубликовало Чешское статистическое управление.

Интересно, что 17% населения страны в возрасте старше 16 лет призналось, что никогда раньше не пользовалось интернетом. Большинство объясняет это тем, что интернет им не нужен или просто они не хотят туда заходить. Внимание! Речь идет о 1,4 млн человек в республике.

Почему люди не хотят в интернет?

Домохозяйства в Чехии, которые не хотят подключаться к интернету, говорят, что он им не интересен (80% от общего количества опрошенных), и у них не хватает знаний для его использования (38% респондентов). Чаще всего интернета нет в домах, где живут только пенсионеры. Финансовые сложности, которые сказываются на покупке компьютера или телефона, а также оплаты интернет-подключения, сейчас практически не влияют на доступность выхода в сеть. При этом в 2011 году 30% опрошенных говорило, что интернета нет, потому что не хватает денег. 

С каких устройств чехи выходят в сеть?

Что касается компьютерных устройств, то пользователи переходят от компьютеров к портативной технике – ноутбукам. Персональными компьютерами сейчас пользуется только 38% домохозяйств в ЧР, ноутбуками – 58%, планшетами – 24%. Персональные компьютеры по-прежнему предпочитают в первую очередь пенсионеры (56% от домохозяйств с ПК). А вот семьи с детьми предпочитают ноутбуки (81% от общего числа домохозяйств с компьютерами). Далее по популярности следуют планшеты (46%).

Значительно выросло количество домохозяйств в Чехии, где есть высокоскоростной доступ в интернет. Если в 2007 году он был только у 81%, то сегодня почти все могут с комфортом выходить в сеть и просматривать интернет-ресурсы без ожидания.

Количество пользователей, которые выходят в интернет с мобильных устройств, выросло на 9% и составило 50% от общего количества пользователей в Чехии в возрасте старше 16 лет.

Чаще всего мобильным интернетом пользуются молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. В возрастной группе от 25 до 34 лет мобильный трафик есть у четверых из пяти. 

Зачем чехам интернет?

Чаще всего пользователи отправляют электронные письма (73%), читают новости онлайн (71%) и ищут информацию о товарах и услугах (68%). Около 52% от общего количества пользователей совершает покупки через интернет. Такое же количество людей использует интернет-банкинг (10 лет назад он был подключен только у каждого десятого клиента).

Источник: aktualne.cz

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