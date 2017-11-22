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На детской площадке в Чехии произошел несчастный случай

На детской площадке в Чехии произошел несчастный случай

artyommm 575 0
Ребенок лишился пальцев из-за технической неисправности карусели.
На детской площадке в Чехии произошел несчастный случай

Ребенок на детской площадке в чешском Бенешове потерял пальцы, и теперь городские власти проводят проверки. Мальчик пострадал на площадке, относящейся к одной из базовых школ. Произошло это по причине технической неисправности одного из детских аттракционов. Более подробную информацию в полиции раскрывать не хотят, ссылаясь на возраст потерпевшего.

Как выяснили журналисты, восьмилетний мальчик пострадал на детской карусели. На него обрушилось верхнее кольцо, которое раздробило левую руку. Медикам пришлось немедленно ампутировать ребенку два пальца. 

Староста города уже сообщил, что сейчас будут проверять все детские площадки в городе. Власти хотят предотвратить риск повторения подобной ситуации в будущем. Пресс-атташе мэрии уже рассказала, что директоров всех базовых и начальных школ проинструктировали. Проверки уже начались.

Источник: idnes.cz

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Чехия дети
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