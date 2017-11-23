Метеорологи радуют прогнозом в Чехии на конец рабочей недели

На выходных погода в Чехии будет не такой приятной, как в четверг и пятницу.

Фото: pixabay.com

Погода в конце рабочей недели преподнесет жителям Чехии сюрприз: ожидаются ясные и теплые дни (температура воздуха поднимется до +15 °C). И только в Моравии будет еще больше дождей и облачности. Правда, уже скоро подобный характер погоды будет наблюдаться на всей территории республики. В высших точках страны и в горах дожди сменятся снегом.

В четверг, 23 ноября, в Чехии прогнозируется преимущественно солнечная погода, воздух прогреется до +10 °C. В Моравии будет малооблачно, температура – от 4 до 8 °C. Хорошая погода в Чехии сохранится и в пятницу, когда воздух может прогреться до +15 °C.

Теплый воздух в Центральную Европу поступает с юго-запада, именно поэтому в Чехии в конце ноября на несколько дней установится удивительно теплая погода. Но на выходных все изменится: начнутся дожди, небо будет затянуто облаками, возможен снег. Температура воздуха днем в субботу, 25 ноября, составит 6-10 °C, в воскресенье уже только 2-6 °C. Холодная ноябрьская погода ожидается и в первой половине следующей недели.

В понедельник, 27 ноября, в горах пойдет снег. Температура в течение дня – от 2 до 6 °C, ночью – от -3 до 1 °C. Ночью в республику начнут приходить заморозки.

Источник: idnes.cz