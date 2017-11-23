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Как Прага планирует продлевать метро до аэропорта

Как Прага планирует продлевать метро до аэропорта

artyommm 246 0
Прага меняет планы по строительству метро до аэропорта Вацлава Гавела. Рассматривается также возможность продления метро от Летнян до Чаковице.
Как Прага планирует продлевать метро до аэропорта

Прага продолжает тестировать возможность продления метро к аэропорту Вацлава Гавела. На этот раз рассматривается вариант прокладки маршрута не от станции метро A Nádraží Veleslavín, а со станции Nemocnice Motol. Возможно, в будущем продлят и линию метро C – от Летнян до Чаковице (предложение подала администрация района).

Транспортное предприятие Праги уже заказало соответствующее исследование, которое должно быть готово к концу 2017 года. Результатом работы станет предположительный бюджет строительства и протяженность трассы. 

Ранее Прага рассматривала возможность продления метро к аэропорту от станции Nádraží Veleslavín, но оказалось, что это нецелесообразно: из-за технических проблем пришлось бы на два года закрыть станцию Dejvická.

На данный момент пассажиры, которые направляются в аэропорт, вынуждены выходить на станции метро A Nádraží Veleslavín и пересаживаться в часто переполненный автобус. Кстати, эскалатора для спуска и подъема на станцию не было, поэтому пассажирам с чемоданами помогал носильщик. Сейчас ведутся монтажные работы.

Источник: idnes.cz

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Темы
метро Прага аэропорт Прага Транспортное предприятие Праги транспорт
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