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В Праге решат дальнейшую судьбу российского хакера Евгения Никулина

В Праге решат дальнейшую судьбу российского хакера Евгения Никулина

artyommm 268 0
Арестованный подал конституционную жалобу на незаконное направление его в психиатрическую больницу после задержания.
В Праге решат дальнейшую судьбу российского хакера Евгения Никулина

Чешская полиция арестовала российского хакера Евгения Никулина в октябре прошлого года в пражской гостинице. В США и России его обвиняют в нападении на компьютерные сети. 

Никулин подал конституционную жалобу в связи с госпитализацией в психиатрическую лечебницу. Туда его отправили практически сразу же после ареста. В больнице задержанный находился в течение пяти дней. Адвокат обвиняемого считает, что это было целенаправленное действие полиции, так как для этого у них не было достаточного количества документов. Полиция от комментариев отказывается. На данный момент Никулин уже более года находится в тюрьме.

Как объясняет адвокат Никулина, после ареста у полиции было всего два дня, чтобы посадить задержанного в тюрьму. Чтобы растянуть время, арестованного отправили в психиатрическую больницу. При этом все равно установленный законом срок в 48 ч был нарушен, – объясняет адвокат Мартин Садилек.

В больнице в Богнице также отказались комментировать лечение арестованного. Журналисты тогда писали, что Никулина направили в больницу, чтобы он не наложил на себя руки в состоянии острого стресса.

США обвиняют в девяти разных преступлениях, совершенных с 2012 по 2013 гг., включая атаку на профессиональную социальную сеть Linkedin. Россия выпустила ордер на арест Никулина в связи с интернет-ограблением в 2009 году. Оба государства требуют выдачи им Никулина, но он отказывается признавать себя хакером. Пражский верховный суд в пятницу, 24 ноября, проведет открытое заседание, касающееся возможной выдачи арестованного США.

Источник: aktualne.cz

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Темы
хакеры Чехия тюрьма Россия США
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