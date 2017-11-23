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Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневову в Праге

Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневову в Праге

artyommm 287 0
На постаменте появились надписи с датами, к которым исторически причастен маршал.
Вандалы оставили надписи на памятнике маршалу Коневову в Праге

Памятник маршалу Коневову в Праге 6 уже давно стал мишенью для вандалов. На этот раз неизвестный написал баллончиком с краской на постаменте даты 1956, 1961, 1968 и 2017. Инцидент произошел после того, как на этой неделе перед монументом провели встречу коммунисты и представители российского посольства, которые пришли, чтобы почтить память полководца. 

Весной 1945 года Конев возглавлял операцию по освобождению Праги. Советские военные под его руководством жестко подавили венгерское восстание в 1956 году. Военачальник также участвовал в строительстве Берлинской стены в 1961 году. Дата 1968 указывает на советскую оккупацию Чехословакии.

«В четверг после 11:30 мы приняли информацию на номер 158 и сейчас ее проверяем», – сказала пресс-атташе полиции. Пражская полиция занялась выяснением подробностей. Надписи в ближайшее время устранят. Все действия будут согласованы с Полицией ЧР. В момент совершения преступления возле памятника никого из полицейских не было. 

Староста Праги 6 Ондржей Коларж призывает российское посольство в Чехии дополнить памятник табличкой, на которой будет содержаться информацию о полной роли Коневова в истории. На табличке должно быть указано, считает чиновник, что маршал не только имел значение для освобождения Праги, но также и при подавлении венгерского восстания, а также при строительстве Берлинской стены.

Источник: aktualne.cz

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Темы
СССР вандализм памятник Прага коммунизм
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