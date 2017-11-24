Общественный транспорт в Праге изменит расписание перед праздниками

С 25 ноября пассажиров в Праге ожидают изменения в работе общественного транспорта, которые будут действовать до 23 декабря.

С субботы 25 ноября по выходным общественный транспорт в Праге будет ездить чаще, интервал между остановками сократится. Это коснется в первую очередь некоторых трамвайных маршрутов. В город также направят больше автобусов гармошка.

Такое решение было принято для удобства пассажиров в преддверии приближающихся рождественскими праздниками. Изменения будет действовать до 23 декабря 2017 года.

Интервал между прибытиями поездов на станции метро с 9:00 до 20:00 и по воскресеньям с 14:00 до 20:00 на ветках А и С сократится с 7,5 мин до 5 мин, на ветке В – с 7,5 мин до 6 мин.

В течение третьей недели Адвента из-за реконструкции на станции метро линии А Скалка (Skalka) интервал на участке Strašnická - Depo Hostivař будет составлять 10 мин.

На маршрутах 5, 6, 7 и 11 будут работать двусоставные трамваи или сочлененные низкоплатформенные трамваи.

По маршруту 188 будут курсировать автобусы гармошка. На маршруте 119 сократится время ожидания автобуса, пассажиров будут довозить до каждой из веток метро. В рабочие дни автобусов будет выезжать больше. С начала декабря автобусы гармошка будут ездить и по маршруту 207.

Источник: idnes.cz